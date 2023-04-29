Путин подписал закон о госизмене

Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Кроме того, вводится наказание за помощь в исполнении решений международных организаций и иностранных госорганов об уголовном преследовании представителей российской власти или военных.

Ну, во-первых это продолжении практики принимать целый закон для решения частного вопроса. Во вторых, ради Навального не стоило – определить его на пожизненное значит фактически оправдать в глазах общественного мнения, всем же ясно, что на пожизненное Алексей точно не натворил ничего… Хотя притянуть расследования ФБК к госизмене, если удастся доказать специфическое происхождение материалов, можно. Если по современным законам, которые позволяют трактовать как госизмену любое взаимодействие с иностранными структурами: "Тот, кто носит Адидас, точно родину продаст"…

Все это напоминает историю отношений Эрдогана с Гюленом, с той разницей, что последний в США гамбургеры кушает, а Навальный на зоне. А так – полная вторичность российской политики по отношению к Османской империи, что известно еще со времен реформ Ивана Грозного…

А.Б.