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Московский листок

Путин подписал закон о госизмене

Опубликовано 29.04.2023 в разделе комментариев 1

суд закон
Путин подписал закон о госизмене

Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Кроме того, вводится наказание за помощь в исполнении решений международных организаций и иностранных госорганов об уголовном преследовании представителей российской власти или военных.

Ну, во-первых это продолжении практики принимать целый закон для решения частного вопроса. Во вторых, ради Навального не стоило – определить его на пожизненное значит фактически оправдать в глазах общественного мнения, всем же ясно, что на пожизненное Алексей точно не натворил ничего… Хотя притянуть расследования ФБК к госизмене, если удастся доказать специфическое происхождение материалов, можно. Если по современным законам, которые позволяют трактовать как госизмену любое взаимодействие с иностранными структурами: "Тот, кто носит Адидас, точно родину продаст"…

Все это напоминает историю отношений Эрдогана с Гюленом, с той разницей, что последний в США гамбургеры кушает, а Навальный на зоне. А так – полная вторичность российской политики по отношению к Османской империи, что известно еще со времен реформ Ивана Грозного…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Гугенот написал 29.04.2023 10:32
Пусть вокруг себя оглядится вначале. Нет ли в его подхалимном окружении этих скрытых врагов. Нет не просто Сталин менял зажравщихся военных и зажраащиюся номенклатуру.
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