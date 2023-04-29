Кураева окончательно извергли из сана

Патриарх Кирилл снял свой собственный мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния.

Андрей Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в день смерти протоиерея Александра Агейкина.

Кураев намекнул, что может перейти в подчинение Константинопольского патриархата, о чем у него уже был предварительный разговор со вселенским патриархом Варфоломеем.

Что до меня, то единственного известного и популярного богослова современной русской церкви стоило бы и поберечь. Других-то нету…

Иисус тоже далеко не всем нравился, пока был жив. Впрочем, Кураева навряд ли распнут, во всяком случае, пока закона не приняли…

Можно бы задуматься и о том, что самый популярный богослов РПЦ – всего лишь протодиакон. Над ним – целая толпа иереев и архиереев, часто известных публике лишь тем, что о них сказал Кураев. А еще чаще - вообще не известных.

А.Б.