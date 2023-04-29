Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кураева окончательно извергли из сана

Опубликовано 29.04.2023 в разделе комментариев 2

церковь сатана бесы
Кураева окончательно извергли из сана

Патриарх Кирилл снял свой собственный мораторий на лишение протодиакона Андрея Кураева сана за продолжение "деструктивной деятельности" и отсутствие покаяния.

Андрей Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в день смерти протоиерея Александра Агейкина.

Кураев намекнул, что может перейти в подчинение Константинопольского патриархата, о чем у него уже был предварительный разговор со вселенским патриархом Варфоломеем.

Что до меня, то единственного известного и популярного богослова современной русской церкви стоило бы и поберечь. Других-то нету…

Иисус тоже далеко не всем нравился, пока был жив. Впрочем, Кураева навряд ли распнут, во всяком случае, пока закона не приняли…

Можно бы задуматься и о том, что самый популярный богослов РПЦ – всего лишь протодиакон. Над ним – целая толпа иереев и архиереев, часто известных публике лишь тем, что о них сказал Кураев. А еще чаще - вообще не известных.

 А.Б.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
плесень написал 29.04.2023 10:55
не ну если отсутствует подаяние то это серьезно.
Ответить
Окрестясь полу рчсы подняв и в бой
Гугенот написал 29.04.2023 10:13
Всех попов на сво. Надостоебали своими разборка и. Жрут срут озолачиваются за счет народа так пусть молодые попы берут в руки автоматы и рвут на части укронацистов. Аминь.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
В тюрьму идут одни старики
В тюрьму идут одни старики
20.04.2023
"Полный Делягин" номер 69
"Полный Делягин" номер 69
16.04.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Напомню об идиотах (0)
В Госдуме предложили финансировать спецоперацию за счет богатых россиян (1)
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым и столетнюю войну (3)
Кураева окончательно извергли из сана (2)
Путин подписал закон о госизмене (1)
США заявили о желании сохранить ДСНВ (0)
Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений (6)
Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон (2)
С миру по нотке, или Маски-шоу на МКС (5)
ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС (34)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss