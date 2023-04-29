Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым и столетнюю войну

Опубликовано 29.04.2023 в разделе комментариев 3

украина война всу
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым и столетнюю войну

Зеленский в интервью Yle и другим скандинавским новостным агентствам анонсировал контрнаступление на Крым.

Глава государства заявил, что, по его мнению, Вооруженным силам страны удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева.

Зеленский добавил, что успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставки оружия. Несмотря на свои надежды на успех, он также предупредил, что конфликт может продолжаться годами или даже десятилетиями.

Что касается первого, то до Крыма ВСУ не дойдут, конечно. Не говоря о том, что 2,7 миллиона населения Крыма и Севастополя современной Украине не переварить. Только проведя геноцид местного населения, Киев сможет получить Крым – почти абсолютно безлюдным.

Но до этого ВСУ должны тотально разгромить ВС РФ, что тоже малореально.

А вот касательно длительности конфликта – похоже на правду. Столетняя война вполне возможна. Во всяком случае, о мирных инициативах со стороны Киева речи вообще не идет. Да и Москва тоже не слишком инициативничает…

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
плесень написал 29.04.2023 10:40
современной Украине не переварить
.
а они и не станут. мобилизуют, отправят на фронт и переваривать их будет вынуждена уже Россия.
Ответить
(без названия)
Эх, ма написал 29.04.2023 10:09
Да нет же, контрнаступление максимально поможет выйти к Азову и Крыму, а дальше дестабилизация жизни в Крыму и Донбассе постоянными обстрелами инфраструктуры, потом деоккупация. Главное нет желания войти в Ростов или Воронеж, Москву и Смоленск, иными словами путинская Россия стабильно продолжит обстреливать Украину лет сто!
Ответить
Всех на сво. И точка. Не ныть.
Гугенот написал 29.04.2023 10:09
А что население это боевая мощь армии. Или вы думаете что там ринутся все в военкомат эти миллионы. Чем они отличаются от неостровных. Скорее всего ради своей задницы рванут на материк. На них надежды нет. И надо бы закрыть и там границы на материк всем от мала до велика. Нравилось сучью отдыхать и жопы греть на песочке, так полюбите и родину защищать. Защищайте своих детей, матерей и себя. Всех кто первый из администрации начнет эвакуировать втихаря своих на материк привлечь как труса, отправить на передовую. Семьи вернуть на остров. Вперед сучье, Защищайте, наступайте и отрабатывайте безобоачную свою бывшую жизнь.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
В тюрьму идут одни старики
В тюрьму идут одни старики
20.04.2023
"Полный Делягин" номер 69
"Полный Делягин" номер 69
16.04.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Напомню об идиотах (0)
В Госдуме предложили финансировать спецоперацию за счет богатых россиян (1)
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым и столетнюю войну (3)
Кураева окончательно извергли из сана (2)
Путин подписал закон о госизмене (1)
США заявили о желании сохранить ДСНВ (0)
Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений (6)
Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон (2)
С миру по нотке, или Маски-шоу на МКС (5)
ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС (34)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss