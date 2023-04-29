Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым и столетнюю войну

Зеленский в интервью Yle и другим скандинавским новостным агентствам анонсировал контрнаступление на Крым.

Глава государства заявил, что, по его мнению, Вооруженным силам страны удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева.

Зеленский добавил, что успех Украины во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставки оружия. Несмотря на свои надежды на успех, он также предупредил, что конфликт может продолжаться годами или даже десятилетиями.

Что касается первого, то до Крыма ВСУ не дойдут, конечно. Не говоря о том, что 2,7 миллиона населения Крыма и Севастополя современной Украине не переварить. Только проведя геноцид местного населения, Киев сможет получить Крым – почти абсолютно безлюдным.

Но до этого ВСУ должны тотально разгромить ВС РФ, что тоже малореально.

А вот касательно длительности конфликта – похоже на правду. Столетняя война вполне возможна. Во всяком случае, о мирных инициативах со стороны Киева речи вообще не идет. Да и Москва тоже не слишком инициативничает…

А.Б.