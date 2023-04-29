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Московский листок

В Госдуме предложили финансировать спецоперацию за счет богатых россиян

Опубликовано 29.04.2023 в разделе комментариев 1

экономика деньги
В Госдуме предложили финансировать спецоперацию за счет богатых россиян

Дополнительное финансирование спецоперации и армии при необходимости должно осуществляться за счет средств сверхбогатых граждан и экспортеров ресурсов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По его мнению, необходимо увеличить налог на роскошь. «Даже здесь не понадобятся новые налоги: нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров. Все это можно сделать в рамках существующей налоговой системы», — считает депутат.

Вот и вернулись к вопросу прогрессивной шкалы налогообложения, уже с подачи партии власти.

Однако эти дополнительные средства пойдут не в экономику, а на военные расходы. Что не сделает нас ни богаче, ни счастливей…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Какой прогрессивный еще!
Гугенот написал 29.04.2023 10:28
Эта мразота богатая кому обязана богатством. Твари. Своему государству. Своему народу. Они же продажные все. Все до одного. Им своя жопа дороже. Продадут всех и каждого. Лишь бы оставить свое нетронутым. Поэтому щипать нехуя этих мразот. Кто защищает их. Народ. Так пусть отдают миллиарды, миллионы из своих карманов на сво. Без принуждения. В качестве пожертвований. И это у Путина ловко получается убедить таких пожертвовать. Или так или твари пржертвуют всем. Всем что есть. Мы ж видим как упертые господавываливаются из окон, внезапно покидают бренный мир без выстрелов и участия в сво.
И дел то попросить скромно. Долларов враз на восемь сво еще хватит. И не надо никаких чтений. Ни первых ни вторых. Годепам, отдельной строкой отчислять ежемесячно 65 процентов от доходов. Отказаться от льгот и прочих ненужностей. А кто заперечит приравнять к пособникам нацистов.
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