В Госдуме предложили финансировать спецоперацию за счет богатых россиян

Дополнительное финансирование спецоперации и армии при необходимости должно осуществляться за счет средств сверхбогатых граждан и экспортеров ресурсов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По его мнению, необходимо увеличить налог на роскошь. «Даже здесь не понадобятся новые налоги: нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров. Все это можно сделать в рамках существующей налоговой системы», — считает депутат.

Вот и вернулись к вопросу прогрессивной шкалы налогообложения, уже с подачи партии власти.

Однако эти дополнительные средства пойдут не в экономику, а на военные расходы. Что не сделает нас ни богаче, ни счастливей…

А.Б.