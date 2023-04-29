В Госдуме предложили финансировать спецоперацию за счет богатых россиян

Дополнительное финансирование спецоперации и армии при необходимости должно осуществляться за счет средств сверхбогатых граждан и экспортеров ресурсов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.
По его мнению, необходимо увеличить налог на роскошь. «Даже здесь не понадобятся новые налоги: нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров. Все это можно сделать в рамках существующей налоговой системы», — считает депутат.
Вот и вернулись к вопросу прогрессивной шкалы налогообложения, уже с подачи партии власти.
Однако эти дополнительные средства пойдут не в экономику, а на военные расходы. Что не сделает нас ни богаче, ни счастливей…
А.Б.
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Гугенот написал 29.04.2023 10:28
И дел то попросить скромно. Долларов враз на восемь сво еще хватит. И не надо никаких чтений. Ни первых ни вторых. Годепам, отдельной строкой отчислять ежемесячно 65 процентов от доходов. Отказаться от льгот и прочих ненужностей. А кто заперечит приравнять к пособникам нацистов.