Напомню об идиотах

Полгода назад писал об идиотах Украины, показывая, что из-за клинического идиотизма предел рагуль – максимальная убогость во всём. Это было видно всегда, скажем, у майдаунов спрашивали: зачем Украине нужно в ЕС? Ответ – «хотим в кружевных трусиках ходить». «Чем вам не нравится Путин?». Нет, они не отвечали, что потому, Путин фашист или диктатор – это для извилины рагули сложно. «Путин ху…ло!», - вот для рагуль самое то! И т.д. типа «русский военный корабль, иди на х…й!». Поразительно, но с рагулями на Украине сейчас не мат в бою, а бытовой мат на Украине является высшим достижением украинского интеллекта – даже почтовые марки со своими ху…ми печатают.

Ну, вот посмотрите на случай с «Чрезвычайным и Полномочным Послом» Украины в Германии, А. Мельником. Этот придурок в мае 2022 года публично обзывает главу основного европейского союзника воюющей Украины, канцлера Германии Олафа Шольца «оскорблённой ливерной колбасой». Зачем ты, тупая рагуля, это сделал? Что это могло дать воюющей Украине? А вы поставьте себя на место этого рагули, этого «свидомого» кретина: ну, кто какой-то там канцлер Германии, и кто он – целый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины! Целый кандидат украинских юридических наук!

В любом нормальном государстве такого посла немедленно бы отозвали в столицу и оторвали бы ему язык. Вместе с яйцами. А на Украине Зеленский был бессилен наказать мудака, оскорбившего союзника Украины. И только когда Германия заблокировала помощь Киеву в размере 9 миллиардов долларов, в Киеве началась суматоха даже среди братьев Мельника по уму, и эту рагулю отозвали с Германии. Но отозвали не как вредного идиота, а как бы «по ротации» - оставив ему ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и связанные с этим жирные доходы (в России этот ранг соответствует воинскому званию генерала армии).

А в сентябре наиболее полезный частный союзник Украины, Илон Маск, даёт Украине совет, как, по его мнению, закончить войну. Ну, дал и дал, никто же не обязывал Киев как-то следовать его совету. Но этот Мельник, опять высунул своё мурло в интернет и послал Маска на х…й! Ну, не смог сдержаться, чтобы явить миру свой рагульский интеллект! Оно и понятно – ну, кто какой-то там Маск, и кто сам рагуля Мельник? Рагуля Мельник – это же ого-го!

Но, что значит, что Маск был самым полезным частным союзников Украины? Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск своими спутниками в интересах правительства и армии Украины содержал за свой счёт 20 тысяч терминалов Starlink, с помощью которых осуществляется вся связь на Украине, включая и связь ВСУ. И вот вдруг как бы ни с того, ни с сего, в сентябре Маск отправляет в Пентагон письмо, в котором заявляет, что компания «более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде». И потребовал от американского правительства взять на себя финансирование услуг Starlink в интересах правительства и армии Украины, оплатив немедленно более 120 миллионов долларов за прошлые услуги, а в течение следующих 12 месяцев — еще 400 миллионов.

Сначала было непонятно, почему Маск вдруг изменил свою политику в отношении Украины, но, оказывается, в переписке с политологом Джейсоном Джеем Смартом Маск пояснил, что «просто последовал рекомендациям» украинского посла Андрея Мельника, который предложил ему «пойти на х…й»». Вот Маск и пошёл.

Полагаете, что вот теперь уж этой рагуле оторвали язык? Да ни черта подобного, 19 ноября пришло сообщение, что Андрей Мельник стал замглавы МИД Украины.

Вы считаете, что крайний идиотизм – это бренд Украины? Да мы же братья, тут ещё и считать надо, сколько у кого идиотов во власти.

Вот у нас в Госдуме сидит как бы депутат Семен Багдасаров, так он предлагал, пока у Турции проблемы после землетрясения, напасть на её и забрать Стамбул, затем вытеснить Турцию с Кавказа и все остальное тоже забрать себе. И не смущало этого идиота в должности депутата Думы, полковника и директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, что Турция страна НАТО и нападать на нее как-то не очень.

И так таких много. Вот ещё один полковник, депутат Госдумы Евгений Федоров: «Киев будет через два, три, четыре года самым патриотичным регионом Российской Федерации, я вас уверяю. Да, там есть бандиты, фашисты, но они были там и раньше. …Они были там в виде полицаев в 41 – 44 и с нынешними нацистами придется поступать так же. А остальному народу придется осмыслить свое поведение, понять. Может быть даже в анкетах будут писать, что жил на оккупированной территории как писали в Советском Союзе» https://t.me/komunevseravno/6877.

Эти идиоты с какой планеты к нам упали? С Украины?

А вот разводит руками Анатолий Несмиян: «Вчерашнее решение Южной Кореи о резком увеличении списка товаров, подлежащих специальному разрешению властей для экспорта в Россию и Беларусь стало возможным по пустяковому поводу. Дмитрий Медведев в приступе угара заявил, что Россия поставит Северной Корее ракетные системы и вооружения в ответ на возможные поставки южнокорейских товаров двойного назначения Украине.

Сеул воспользовался поводом и список товаров, запрещенных к ввозу в РФ увеличился с 57 до 798 пунктов.

Казалось бы - кто тебя тянул за язык? Южная Корея чуть ли не последняя высокотехнологичная страна, не порвавшая с Россией. Есть дипломаты, есть личные связи и выходы, можно включить непубличные механизмы, но тут объявляется весь в черной коже микрофюрер и бухает в колокола.

Это к вопросу о непроходимом кретинизме тех, кто как бы управляет страной. Они не управляют связью между языком и мозгом, куда им страна».

Ну, что тут добавить?