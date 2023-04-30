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Московский листок

Полковник политической полиции Г. Гудков предлагает план революции в России

Опубликовано 30.04.2023 автором Без имени в разделе комментариев 1

европа путин
Полковник политической полиции Г. Гудков предлагает план революции в России

https://youtu.be/IjjPVK0w6vM

История России уже знает полковника политической полиции Зубатова С. В. (1864 - 1917), усилиями которого политическая полиция пыталась подчинить себе революционное движение рабочих. Одно время его деятельность даже парализовала в Москве социал-демократическую пропаганду.

Противники Зубатова окрестили его систему «полицейским социализмом».

Теперь другой полковник политической полиции, которого некоторые считают глубоко законспирированным "кротом" ФСБ, пытается возглавить оппозиционное движение в России.

В интервью украинскому журналисту В. Калнышу Геннадий Гудков подробно изложил план революционных реформ в России.

Г. Гудков рассчитывает на участие во временном правительстве России.

Предпосылки

Гудков: "Украина должна победить и восстановить свою территориальную целостность. Российские войска должны покинуть все оккупированные территории."

План Г. Гудкова

Переходный период и переходное правительство под контролем Запада для выполнения определенных условий и отстранения определенных лиц от власти и выборного процесса:

временное законодательство,

частичное начало люстрации и уголовного процесса над виновниками войны,

запрет на профессию,

освобождение всех политзаключенных,

формирование новых политических партий,

запрет старых, которые скомпрометированы войной,

роспуск Госдумы и Совета Федерации,

приостановление действия путинских законов,

формирование новой власти, которая проводит реформу власти: конституционную, судебную и т.п., и осуществляет по сути дела революцию власти, в виде парламентской республики с обязательной сменяемостью исполнительной власти каждые 4 года, с разделением властей, с системой сдержек и противовесов, которая двигает Россию в Евросоюз и НАТО.

От редакции: Анонимно, что, конечно, добавляет доверия идее, что сидящий в Болгарии Гудков что-то там пытается возглавить в России. И особенно - распустить парламент и назначить временное правительство.

Все-таки полковник Зубатов был действующим офицером и никуда из России не съезжал, а когда дело его жизни накрылось, покончил с собой. Это не упрек Гудкову - Ленин в свое время 12 лет провел в эмиграции. Упрекать политика за эмиграцию все равно, что пенять генералу за отступление. 

Но пенять политику за его программу и вовсе нелепо. Вот такая программа, не нравится - не иди за Гудковым, а двигай за кем-то другим. Тем более, что за Гудковым пока двигать и некуда, разве что на Солнчев бряг...

И видео больше не доступно, хотя ссылка есть. То есть собственного впечатления составить не получится. Рано, поторопились сносить ссылку.

А вот то, что кто-то торопится наехать на эмигранта, говорит о многом, например, о том, что "несвоевременные мысли" Гудкова могут кого-то сильно обеспокоить.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ходжа написал 30.04.2023 12:52
Ну, если он и глубоко законспирированный крот, то не наш, а такой, как Калугин, Пеньковский и им подобные. Укол зонтиком он заслужил.
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