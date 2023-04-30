Раскрыто убийство Маневича! На очереди Кеннеди...

Сенсация! ФСБ РФ совместно с МВД России раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Спустя 26 лет! Все уже забыли, кто такой был Маневич и почему его убийство было таким значимым в те годы, когда убивали легко и практически безнаказанно.

Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга, когда там трудились Путин и его ближайшее окружение. Место Маневича занял Греф, сделавший позже блестящую карьеру – вероятно, если б был жив, то столь же блистательный путь проделал бы и Маневич…

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, заказчиком убийства был лидер "тамбовской" преступной группировки Санкт-Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Он давно сидит по нескольким делам, и данный эпизод к его приговорам мало, что добавит.

Два члена ОПГ дали признательные показания. Один из них вел наблюдение за местом жительства Маневича и передавал своему подельнику информацию о его передвижении. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.

Вот, собственно, и все – раскололи на еще одно признание давно сидящих бандитов. Возможно, скоро выяснится и кто убил Кеннеди…

А.Б.