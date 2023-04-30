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Московский листок

Раскрыто убийство Маневича! На очереди Кеннеди...

Опубликовано 30.04.2023 в разделе комментариев 3

убийство маневич
Раскрыто убийство Маневича! На очереди Кеннеди...

Сенсация! ФСБ РФ совместно с МВД России раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Спустя 26 лет! Все уже забыли, кто такой был Маневич и почему его убийство было таким значимым в те годы, когда убивали легко и практически безнаказанно.

Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга, когда там трудились Путин и его ближайшее окружение. Место Маневича занял Греф, сделавший позже блестящую карьеру – вероятно, если б был жив, то столь же блистательный путь проделал бы и Маневич…

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, заказчиком убийства был лидер "тамбовской" преступной группировки Санкт-Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Он давно сидит по нескольким делам, и данный эпизод к его приговорам мало, что добавит.

Два члена ОПГ дали признательные показания. Один из них вел наблюдение за местом жительства Маневича и передавал своему подельнику информацию о его передвижении. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.

Вот, собственно, и все – раскололи на еще одно признание давно сидящих бандитов. Возможно, скоро выяснится и кто убил Кеннеди…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ходжа написал 30.04.2023 12:41
Вполне ожидаемо. Навального по возрасту не притянуть, могли бы мертвого Шутова назначить. Но Навальному террор повесят, Шутов мертв, а кума выпускать нельзя. Оочень много знает...
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(без названия)
Эх, ма написал 30.04.2023 12:25
В настоящее время мы имеем царя всея Руси Путина, как это получилось тема для обсуждения отдельного, он хозяин и рисует картины для населения, а за ним вся его рать, ну а народу на это равнодушно и не душно.
Здесь живем и умрем
Ах спасибо вам Путин
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Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться на виселице
пока тушка не отгниет от лысой башки написал 30.04.2023 11:54
Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих был знаком с Барсуковым-Кумариным и имел с ним дела по разворовыванию имущества Ленингада.
А близким другом бандита Кумарина-Барсукова был Санек Невзоров - доверенное лицо Окурка!!!!
Сейчас Невзоров отгородился от своих корешей и воняет уже в другую сторону, но ведь факты остаются фактами : его корешами были и Барсуков-Кумарин и Пиздолиз Кабаевой и Кривоногих!!!!!
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