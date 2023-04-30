Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Депутаты хотят увеличить срок службы в армии

Опубликовано 30.04.2023 в разделе комментариев 3

армия солдат
Депутаты хотят увеличить срок службы в армии

В России срок службы в армии должен быть увеличен, сообщают СМИ со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

По его словам, это необходимо для подготовки более профессиональных кадров, так как чем дольше солдаты и матросы проводят времени в армии, тем они опытнее, а подразделение более скоординировано.

Ранее депутат Госсовета Крыма Николай Волков также предложил увеличить срок службы в армии. По его словам, речь идет о двух годах, а на флоте — до трех лет.

Не понимаю, почему так мало? Если мы говорим о традициях русской армии, то те самые суворовские соколы служили по 25 лет, практически всю сознательную жизнь. Тогда в среднем жили недолго.

В 1941 году призывали на срок от 3 до 5 лет, в зависимости от рода войск и состава – сержанты служили дольше рядовых.

Но это при коммунистах, а в счастливой Российской империи служили дольше. Стрельцы и вовсе всю жизнь, если государь император не решал поотрубать всем им головы…

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Эх, ма написал 30.04.2023 12:27
Вопрос оплаты, если платить по 3 тыщи евро в месяц, то почему бы и не служить?
Ответить
(без названия)
Aleko 1, написал 30.04.2023 12:07
пушечного мяса путлеру не хватает. А наиболее подготовленные вояки уже перемолоты в Украине.
Ответить
Re: главное
Roa написал 30.04.2023 11:42
Еще слишком много в кацапии незадвухсоченных депутатов. А также мусоров, чекистов, прокурорских, охранников, вертухаев
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что сделал Путин?:
Результаты
Интернет-ТВ
Депутаты хотят увеличить срок службы в армии
Депутаты хотят увеличить срок службы в армии
30.04.2023
"Полный Делягин" номер 69
"Полный Делягин" номер 69
16.04.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Полковник политической полиции Г. Гудков предлагает план революции в России (1)
Депутаты хотят увеличить срок службы в армии (1)
В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки (1)
Президент США неловко пошутил по поводу увольнения телеведущего (0)
Депутаты хотят увеличить срок службы в армии (3)
Раскрыто убийство Маневича! На очереди Кеннеди... (3)
Напомню об идиотах (8)
В Госдуме предложили финансировать спецоперацию за счет богатых россиян (5)
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым и столетнюю войну (15)
Кураева окончательно извергли из сана (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss