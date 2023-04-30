Депутаты хотят увеличить срок службы в армии

В России срок службы в армии должен быть увеличен, сообщают СМИ со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

По его словам, это необходимо для подготовки более профессиональных кадров, так как чем дольше солдаты и матросы проводят времени в армии, тем они опытнее, а подразделение более скоординировано.

Ранее депутат Госсовета Крыма Николай Волков также предложил увеличить срок службы в армии. По его словам, речь идет о двух годах, а на флоте — до трех лет.

Не понимаю, почему так мало? Если мы говорим о традициях русской армии, то те самые суворовские соколы служили по 25 лет, практически всю сознательную жизнь. Тогда в среднем жили недолго.

В 1941 году призывали на срок от 3 до 5 лет, в зависимости от рода войск и состава – сержанты служили дольше рядовых.

Но это при коммунистах, а в счастливой Российской империи служили дольше. Стрельцы и вовсе всю жизнь, если государь император не решал поотрубать всем им головы…

А.Б.