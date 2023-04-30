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Московский листок

Президент США неловко пошутил по поводу увольнения телеведущего

Опубликовано 30.04.2023 в разделе комментариев 0

сша госдепартамент
Президент США неловко пошутил по поводу увольнения телеведущего

Президент США Джо Байден во время выступления в субботу на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про недавнее увольнение с Fox News известного телеведущего Такера Карлсона.

"Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона", - сказал Байден.

После этой фразы аудитория на мгновение замолчала, а потом натужно засмеялась…

А у нас как?

Я вот не уверен, что Путин следит за карьерными перемещениями телеведущих и вообще журналистов, даже очень статусных. Хотя есть ли у нас сегодня такая категория трудящихся? Вот не уверен. Журналист сегодня у нас либо находится в категории обслуги, либо в статусе врага народа.

Такер Карлсон хотя бы не сидит…

 А.Б.



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