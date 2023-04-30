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Московский листок

В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки

Опубликовано 30.04.2023 в разделе комментариев 1

жкх тепло
В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки

С 1 мая ипотеки по минимальным ставкам больше не будет: Центробанк ужесточает правила, регулятор увеличивает надбавки к коэффициентам риска по займам долевого участия на покупку жилья в новостройках.

Это приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты.

Сейчас порог входа в ипотеку на новостройки достаточно низкий, а кредитная нагрузка на население растет.

Я так понимаю, бум в жилищном строительстве заканчивается – сколько можно строить? У населения нет денег, и продать квартиру сейчас куда сложней, чем купить.

Население больше бежит из страны, чем стремится в нее вьехать и натурализоваться, рождаемость низкая – зачем столько нового жилья?

Вот его и не будет.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: главное
Umma написал 30.04.2023 11:44
Кацапы скоро будут в ипотеку покупать доширак и сухарики.
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