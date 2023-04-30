В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки

С 1 мая ипотеки по минимальным ставкам больше не будет: Центробанк ужесточает правила, регулятор увеличивает надбавки к коэффициентам риска по займам долевого участия на покупку жилья в новостройках.
Это приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты.
Сейчас порог входа в ипотеку на новостройки достаточно низкий, а кредитная нагрузка на население растет.
Я так понимаю, бум в жилищном строительстве заканчивается – сколько можно строить? У населения нет денег, и продать квартиру сейчас куда сложней, чем купить.
Население больше бежит из страны, чем стремится в нее вьехать и натурализоваться, рождаемость низкая – зачем столько нового жилья?
Вот его и не будет.
А.Б.
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Umma написал 30.04.2023 11:44