Сенсация! ФСБ РФ совместно с МВД России раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Спустя 26 лет! Все уже забыли, кто такой был Маневич и почему его убийство было таким значимым в те годы, когда убивали легко и практически безнаказанно.

Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга, когда там трудились Путин и его ближайшее окружение. Место Маневича занял Греф, сделавший позже блестящую карьеру – вероятно, если б был жив, то столь же блистательный путь проделал бы и Маневич…

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, заказчиком убийства был лидер "тамбовской" преступной группировки Санкт-Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Он давно сидит по нескольким делам, и данный эпизод к его приговорам мало, что добавит.

Два члена ОПГ дали признательные показания. Один из них вел наблюдение за местом жительства Маневича и передавал своему подельнику информацию о его передвижении. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.

Вот, собственно, и все – раскололи на еще одно признание давно сидящих бандитов. Возможно, скоро выяснится и кто убил Кеннеди…

https://forum-msk.org/material/news/1...

Хотите помочь? Это здесь:

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

И не забываем про репост. Посещаемость, кстати, ниже уровня приличий. Еще немного, и проект просто потеряет всякий смысл. Ничего, полно блогеров с полумиллионными посещениями…

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

- В Брянской области в результате обстрела поселка Суземка погибли два человека

- Британия закупит для Украины дальнобойные ракеты дальностью от 100 до 300 км

- В районе камчатского вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений за день

- Сезонные поезда в Крым отправились на месяц раньше, число составов в этом году увеличилось

1. Депутаты хотят увеличить срок службы в армии

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Президент США неловко пошутил по поводу увольнения телеведущего

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки

https://forum-msk.org/material/news/1...