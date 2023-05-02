Там травят, там задерживают, там печенькой кормят

Это геноцид

27 апреля 2023 года жители станицы Полтавской выехали в столицу края.

«Мы приехали сдать обращение губернатору Краснодарского края о том, что происходит у нас в Полтавской. Нас убивают. У нас полигон, который начинает жутко вонять. С которого фильтрат в оросительные каналы рисовых полей течёт (рис — краснодарский, приятного аппетита!)…

…Через нашу станицу едут мусоровозы нескончаемым потоком, по нашим гравийным дорогам. 60-ти тонные машины носятся (в некоторых местах меньше, чем в 5 метрах от окон). Саманные дома вообще трескаются…

…Пылища, людям дышать нечем…

…Люди там болеть начинают. У меня сосед уже онкологией заболел. У внучки аллергия от пыли. Некоторые машины едут даже незакрытые, мусор с них летит. С некоторых фильтрат льётся…

Два года назад началось. Раньше был мусор местный, теперь везут со всех районов. Славинский, крымский, краснодарский, из Сочи, Анапы. У нас эта свалка растёт не по дням, а по часам...

…Я живу с 1999 года в станице Полтавской, я работала участковым терапевтом и сталкивалась с очень большой заболеваемостью в области онкологии. Потому что, тут выращивают рис. Людям сбрасывают гербициды, пестициды, и на головы, и везде – это очень большая заболеваемость. И кожи и лёгких. А сейчас к рису добавили ещё и свалку. Это геноцид» — так комментируют люди сложившуюся ситуацию.

Отметим, что это уже далеко не первое их обращение в государственные органы, но те замечают нарушения со стороны хозяев полигона крайне редко, и не принимают мер никогда. Возможно, такая позиция связана с тем, что раньше полигон принадлежал некоему Владимиру Васину (брату главы района Юрия Васина), а сейчас принадлежит "Экотехпрому", коим владеет некий мусорный олигарх г. Половинкин.

Нас вылавливали как террористов!

Почему-то идея жителей Полтавской (напрямую обратиться к губернатору) не нашла у краевых властей понимания. Проблемы начались вскоре после выезда из станицы.

«…Как только мы доехали до станицы Ивановской, автобус остановили сотрудники полиции. Были ДПС и какие-то другие люди в форме. Они сказали, что по их информации мы едем устраивать несанкционированный митинг... Мы объяснили, что едем сдать обращение в приёмную губернатора, показали им письменное обращение. В автобусе не было ни транспарантов, ни плакатов, вообще ничего такого, что могло бы указывать на намерение наших бабушек и дедушек устроить незаконный митинг. Полиция нашим словам и бумагам не поверила и устроила полный личный обыск всех граждан, находившихся в автобусе.

…Нас выгоняли из автобуса, мы стояли на улице. Потом нас загнали обратно в автобус, но ехать ему не давали и потребовали написать письменные объяснения о том, почему мы едем в Краснодар и что собираемся делать. Всё это сопровождалось угрозами в наш адрес об уголовных делах и арестах, если мы не угомонимся. В отношении водителя автобуса устроили полную проверку, человека так напугали, что у него начался нервный тик, судороги… В результате ему потребовалось оказать медицинскую помощь (вызывали скорую). Так как автобус задержали, а водитель нуждался в медицинской помощи, мы сначала пошли оттуда пешком, потом вызвали такси. Но как выяснилось — уважаемый Вениамин Иванович (губернатор края) очень сильно не хотел нас видеть. Потому что все такси и попутные машины, в которых ехали в Краснодар, были остановлены сотрудниками ДПС на посту в станице Елизаветинской. Водителей начали проверять, а нас всех снова обыскивали и всё выворачивали. У людей после этого не выдержали нервы, мы пошли пешком….» — (цитирую по жалобе жителей станицы, направленной в приёмную президента РФ).

В итоге людям, всё-таки, удалось найти машины до Краснодара, но перед этим им (в том числе и пенсионерам) пришлось совершить длительный пеший марш, дабы покинуть зону особого внимания ГИБДД.

Отметим, что это далеко не первая силовая акция в защиту полигона:

«Мне эти же полицейские делали шмоны, обыски, говорили, что если не откажемся от борьбы против этой свалки, мы (полицейские) вас вообще загнобим и ваш «КАМАВТОРЕСУРС» разорим», – рассказывает Вадим Мотовилов (Напоминаем, ранее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 326 УК РФ, уничтожение идентификационных номеров транспортного средства. Газель, лишённая номеров в распоряжение экоактивистов, действительно, была, использовалась ими в качестве наблюдательного пункта, только вот транспортным средством эту газель назвать затруднительно, поскольку она была лишена не только номеров, но и двигателя и прочей начинки. В рамках уголовного дела были проведены обыски, изъяты компьютеры и документы).

«Вчера (имеется в виду 26 апреля 2023 г.) проводил очередной плановый осмотр береговой линии канала К 1 3 и мусорного полигона на предмет выступания фильтрата, пятен на воде», – рассказывает экоактивист Сергей Сальников. - «Приехал технический директор (полигона), заблокировал мою машину. Говорит, сейчас с тобой будем разбираться. Позвонил своему напарнику, приехал ещё один человек. Зажали мой автомобиль спереди и сзади. Такой рейдерский захват из 90-х случился. Говорили, что я ломаю им решётку, чтобы пройти...».

(Отметим, что недавно мусорный полигон был обнесён решетчатой решёткой. Естественно, помойные владыки не опасаются, что данный мусор украдут. Помойные владыки поставили решётку, чтобы затруднить экоактивистам фото- и видеодокументирование нарушений правил хранения отходов).

«Потом стали выдумывать о наличии квадракоптеров, говорят, наши сотрудники (полигона) видели квадракоптер над свалкой (сейчас на территории края такая техника запрещена)».

Незаконное задержание Сергея Сальникова прекратилось только после прибытия сотрудников полиции, которые приехали примерно через полтора часа.

Зал позорной встречи

Отметим, что в приёмной губернатора делегацию встретили вежливо. Крупный отряд, размещенных рядом со зданием правоохранителей, в ход пущен не был.

Людей приняла лично начальник управления по работе с гражданами, неоднократно угостила чаем и печенькой. А также лично проводила в большой зал в соседнем здании, где и началась встреча.

Нет, сам губернатор, конечно, людей не принял. Губернатор изволил быть занят и найти время на незапланированную встречу не смог. Вместо него с жителями Полтавской говорили Мария Краснощекова (зам министра ТЭК и ЖКХ) и несколько других, ещё менее значительных, но, тем не менее, знакомых жителям до боли, чиновников. Именно эта команда в течение последних нескольких лет активно забалтывала решение мусорной проблемы.

Люди немножко послушали про необходимость спокойного общения, а также о том, что полигон не травит рисовые чеки, раскинутые впритык к нему, и заявили:

«- В июне месяце (2022 г.) вы нам обещали, что будет альтернативный маршрут (завоз мусора не через станицу), этой дороги нет, а Васин (напоминаем, глава района) говорил, что этой дороги и не будет!

- Есть решение суда, которое не выполняется, нам нужна дата закрытия полигона!

- Мы с вами два года спокойно общаемся, ни о чём. И на помойку ходили и в зале разговаривали.Мы не к вам пришли!»

После этого жители Полтавской покинули зал позорной встречи.

Госпожа начальница управления по работе с гражданами пошла за ними. В итоге общение продолжилось на улице. Начальница управления обещала, что обращение жителей и просьба о встрече будет доведены до губернатора. В промежутке между праздниками она (глава приёмной) свяжется с людьми и сообщит им об ответе главы края.

В зависимости от ответа жителями будут запланированы следующие мероприятия. Спокойно сидеть дома, имея такой полигон по соседству, просто невозможно.