C праздником вас, скажем так, трудящиеся!

Это праздник трудящихся, но кто о них, за сникерс сдавших свою страну на разграбление, сейчас думает? И ведь это заслуженно!

Что у умного на уме

Совсем недавно http://ymuhin.ru/node/2813/ubit-artista-v-roli-putina писал о наглом игнорировании хозяином ЧВК «Вагнер» законов России, и вот читаю, что Евгений Пригожин заявил:

«Мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма, — прокомментировал запись Пригожин — А закон гуманизма начинается с того момента, когда ты взял человека в плен. Взял в плен — начни о нем заботиться, лечи, не наноси ему увечий и отдай его домой через какое-то время по обмену или просто так, как тебе нравится. Мы иногда отдавали и просто так. Поэтому нарушать правила гуманизма мы не будем. И будем просто уничтожать всех на поле боя. Этот закон будет называться «закон трехсотого» — мы пока еще не знаем как зовут нашего парня, которого раненного расстреляли украинские негодяи. И будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать».

Это, во-первых, предательство по отношению к солдатам этого ЧВК, поскольку теперь солдаты Украины, даже в безвыходном положении будут сопротивляться, не сдаваясь в плен, и этим упорством будут наносить больше потерь вагнеровцам, чем это обещала обстановка боя.

Во-вторых, это хорошо, что Пригожин что-то слыхал о законах гуманизма, но ему, вообще-то, полагалось бы что-то знать и об Уголовном кодексе России. Да, на поле боя солдат противника можно пленными не считать, если они своим пленением будут мешать исполнять боевую задачу. Но если ничего не мешает взять их в плен, то их убийство - это статья 356 УК РФ: «Жестокое обращение с военнопленными…, - наказываются лишением свободы на срок до двадцати лет».

Есть вещи, о которых во время войны надо молчать. Скажем, за издевательства над Зоей Космодемьянской и за её казнь Сталин приказал не брать в плен солдат того немецкого полка, который отличился в этом деле. Но это был устное распоряжение Сталина, и по сей день об этом распоряжении остались только устные воспоминания.

Просят простить

С марта прошлого года, уже больше года я рассказываю и рассказываю на своём сайте, доступном всем, что вместе с В.Н. Парфёновым мы пишем в СКР и Генпрокурору, пишем в суды и в Госдуму, что в России совершается преступление, запрещённое статьёй 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» и очевидно, что власти не знают, как на эти наши заявления и обращения реагировать – никто не берётся заявить, что в России никакого преступления, запрещённого указанной статьёй 353 УК РФ не совершается.

Для кого пишем?

Вот читаю, что Перовский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии Сергея Веделя (Клокова) признал его виновным в распространении «фейков» про ВС РФ во время телефонного разговора с друзьями и коллегами (этот Ведель сам служил в МВД и друзья его, надо полагать, оттуда). Однако суд не поэтому счёл эти разговоры «публичными», причём, в нарушение статьи 23 Конституции РФ («Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений») и статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан - наказывается… лишением свободы на срок до четырех лет»). А потому счёл публичными, что эти телефонные разговоры Веделя подслушивали полицейские. И суд дал 7 лет несчастному потому, что не абоненты Веделя, а эти преступно подслушивавшие разговоры полицейские испытали «чувство тревоги, страха и незащищенности со стороны государства».

«Сука, до слёз!» © И не от приговора этого «суда», а от поведения подсудимого. Вместо того, чтобы сказать, что это его долг защищать закон и что этим он защищал закон от совершения преступления, запрещённого статьёй 353 УК РФ, этот Ведель (Клоков) начал просить у «суда» снисхождения: «Я хочу вернуться к семье и детям. Я офицер, 18 лет защищал закон. Также у меня есть много государственных наград и благодарностей, за годы службы у меня были травмы, болезни, контузии. Прошу понять и простить».

Ну, да, ну да, «суд» понял и простил – всё ж не 10 лет дал.

А это ничего, что вы в говне?

Тут комментатор порадовал анекдотом на тему дискредитации применения вооружённых сил, но сначала о том, как кто-то может кого-то дискредитировать в части способности исполнять профессиональные обязанности? Как может, к примеру, кто-то дискредитировать способность играть в футбол сборную России по футболу, кроме самой сборной? Как кто-то посторонний может дискредитировать применение Вооружённых Сил России кроме тех, кто их применяет? Кроме депутатов, сенаторов, прокуроров со следователями и судей? https://t.me/uniannet/96754

Ну и анекдот.

На говне сидят три мухи, вдруг одна из них перднула. Остальные две осуждающе обернулись: «А это ничего, что мы здесь кушаем?».

Кровавые деньги

Ещё в марте прошлого года я писал, что цель войны России с Украиной – дать хозяевам мира нажиться на военных расходах http://www.ymuhin.ru/node/2554/voyna-s-ukrainoy-pribyl-na-krovi-grazhdan, а потом ещё не раз возвращался к этой теме. И вот несколько чисел к этом утверждению.

«Общемировые военные расходы в прошлом году выросли на 3,7% в реальном выражении и достигли нового максимума в $2,24 трлн. В отличие от прошлых лет самый стремительный рост трат на оборону произошел в Европе — на 13% за год. Это рекорд со времен Холодной войны, показывают данные SIPRI.

Военные расходы России выросли в прошлом году примерно на 9,2% и достигли $86,4 млрд — в 2021 году оборонные траты составляли 3,7% ВВП, годом позднее — уже 4,1% ВВП, подсчитали аналитики. Украинские военные расходы в 2022 году выросли на 640% и достигли $44 млрд, это рекордный рост оборонных трат какой-либо страны, выявленный SIPRI. На поддержание вооруженных сил Украина в прошлом году потратила 34% ВВП по сравнению с 3,2% в 2021-м.

Лидером остались США — $877 млрд, это 39% от общемировых оборонных трат».

Подтверждение версии

Во-первых, недавно в статье «Гражданская война на Украине в награду за победу» http://ymuhin.ru/node/2811/grazhdanskaya-voyna-na-ukraine-v-nagradu-za-pobedu , я писал о том, что невзирая на войну киевские рагули ведут дело к тому, что бы языковый конфликт между гражданами Украины перерос в гражданскую войну. И эта война будет озлобленной.

Во-вторых, в качестве примера такого озлобления я год назад писал о лжи киевской пропаганды об убийстве рагулями мирных граждан в Буче, которое было приписано российским войскам http://www.ymuhin.ru/node/2573.

Я очень скептически отношусь к словоизлияниям Ходаковского – одного из виновников развязывания этой братоубийственной войны. По советским законам подсудимому разрешалось врать – суд даже не предупреждали подсудимого за враньё суду, так, что и нам Ходаковскому надо верить столько, сколько и подсудимому в советском суде. Но вот это его сообщение похоже на правду. Почему? Потому, что оно логично.

Ходаковский рассказал, что получил от своего знакомого письмо:

«Он рассказал, что сам был в Ирпене и видел, как после выхода наших зашли терооборона и убивали гражданских в белых повязках, которые просто не знали, что наши ушли. Потом их использовали в качестве инсталляции в Буче. И все это видели, очень боятся. Он сам видел расстрелы у себя во дворе. И если в начале СВО все боялись Россию, то сейчас все боятся местного террора, самой Украины, расстрела без суда и следствия, фильтраций, проверки телефонов. За неправильную переписку расстреливают. И этот страх начинает передавливать страх перед Россией....».

О «передавливании» страха – это так хочется Ходаковскому, но в остальном похоже на правду.

И это озлобление будет реалиями гражданской войны.

Это избиратели тупые

Теперь вдогонку к сказанному не мною.

Вот Анатолий Несмиян вопрошает:

«Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов призвал доверить гражданскому населению охрану границ России.

Просто интересно: а где вообще вторая армия мира? Куда она подевалась? Где все те то ли 70, то ли 80 процентов новейшего и аналогов не имеющего вооружения уже на боевом дежурстве, если стоит вопрос о раздаче автоматов населению приграничных регионов с предложением: автомат мы вам выдали, дальше крутитесь как хотите?

И как вообще идея подрядить «гражданское» население на охрану границы будет выглядеть? Население за свой счет будет обеспечивать себя техникой, электроникой, системами слежения? А если враг верхом на беспилотнике, то вы ему и системы ПВО передадите? А водные преграды - к ним прилагаются военные речные флотилии. Их тоже раздавать? Гражданскому населению?

Ребята, вы вообще здоровы или как?»

Сначала отвечу на этот вопрос Несмияна –да, они «или как».

В объяснение этого диагноза напомню значение слова «дебил» из дореволюционного учебника по психиатрии (Крепелин Эмиль. Психиатрия. Ч. 1. 1898 г.):

«При дебильности человек может внешне ничем не отличаться от окружающих. В привычной обстановке дебилы относительно адекватны и самостоятельны. Дебилы способны подпадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью. Из-за данной особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях. Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают. Для дебилов составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий. Сложно воспринимают логические связи между предметами».

Ну, чем вам не описание нынешней власти России? С её перепугами «угрозой НАТО» и «войной за три дня? И с её стремлением ни за что не отвечать? Как дебилу понять логическую связь между болтовнёй Дмитрия Медведева о том, что Россия поставит Северной Корее ракетные системы и вооружение и тем, что Сеул в ответ увеличил список товаров, запрещенных к ввозу в РФ, с 57 до 798 пунктов?

Но, правда, речь надо вести не только об их умственном здоровье (которое, безусловно, уже безнадёжно), но и о следствии этого несчастья – бюрократизме. Эти люди у власти в России - бюрократы, то есть их целью является занятие хлебного места, но так, чтобы за свою деятельность на этом хлебном месте никак не отвечать. Чтобы любой тупой дебил мог занимать такое место, скажем, чтобы мог стать президентом России даже такой дебил, как Дмитрий Медведев.

Ну и идеальным примером дебилов и бюрократов являются, прости господи, «депутаты» Государственной Думы, тот же Картаполов. Их продукция – это законы. И жизнь в России зависит ведь от того, как эти законы исполняются. Так вот, депутаты напринимали законов, согласно которым лично они не отвечают теперь за то, исполняются ли принятые ими законы и что получается от этого исполнения или неисполнения.

Вот сейчас, к примеру, неизвестно кем начата война с Украиной, хотя начать её могли только депутаты, но депутаты делают вид, что они ни при чём, а всё это начал президент! Который тоже ничего не начинал, да и сам президент давно убит, о чём депутатам прекрасно известно.

И вслед за депутатами перестали отвечать за последствия своей деятельности все, включая Правительство России.

Вот полученное сообщение от компетентного товарища. В России есть опасные производства, и это не только предприятия по производству взрывчатых веществ, но и нефтеперегонные и химические предприятия, в технологии которых используются отравляющие вещества. Эти предприятия легко разрушить взрывом не только украинской ракеты, но и элементарного дрона. Пример – склад топлива для Черноморского флота в Севастополе. Но ведь Севастополь охраняют все силы ПВО Черноморского флота. А нефтебаза сгорела от удара двух украинских дронов.

Так вот, все эти помянутые опасные предприятия России сегодня получили большие деньги! Знаете, на что? На создание собственной противовоздушной обороны – им приказано самим защищаться от угрозы воздушного нападения. То есть, когда Украина начнёт разрушать эти предприятия, и вы обратитесь к Думе и Правительству с вопросом: «А это почему?? А где ПВО России??», - то вам ответят, что депутаты с чиновниками ни при чём, поскольку всем предприятиям выделили деньги для самообороны, а они не самооборонились! «Сами не самооборонились! Сами они враги народа, а не мы - не депутаты!».

И депутаты уже начали говорить об этом открыто https://t.me/Kalyyugatoday/118895.

Поэтому ещё раз напомню, что разница между депутатами и избирателями в том, что депутаты – это тупые подлецы, а избиратели - просто тупые.

Так, что с праздником вас, скажем так, трудящиеся!