Первомай или Кузьма Огородник?

В агрегаторах ничего о "красном" дне календаря с утра не было, ни в Яндексе, ни в Рамблере. Только в последнем про то, что церковь 1 мая чтит память епископа Космы Халкидонского, которого наши верующие предки считали покровителем огородов.

Вот так, кровавая и тяжелая история Всемирного дня солидарности трудящихся по версии ООН, превратилась в день памяти неведомого епископа Кузьмы. Так ведь и сам халкидонский епископ Косма был вовсе не мирным огородником, а борцом против иконоборчества, посмевшим бросить вызов самому императору Льву Армянину, за что был отправлен в заточение, подвергнут пыткам и вскоре умер.

Эдак и Ленина со временем станут почитать как любителя птиц на 22 апреля…

А.Б.