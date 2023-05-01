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Московский листок

Первомай или Кузьма Огородник?

Опубликовано 01.05.2023 в разделе комментариев 1

рабочие. капитализм
Первомай или Кузьма Огородник?

В агрегаторах ничего о "красном" дне календаря с утра не было, ни в Яндексе, ни в Рамблере. Только в последнем про то, что церковь 1 мая чтит память епископа Космы Халкидонского, которого наши верующие предки считали покровителем огородов.

Вот так, кровавая и тяжелая история Всемирного дня солидарности трудящихся по версии ООН, превратилась в день памяти неведомого епископа Кузьмы. Так ведь и сам халкидонский епископ Косма был вовсе не мирным огородником, а борцом против иконоборчества, посмевшим бросить вызов самому императору Льву Армянину, за что был отправлен в заточение, подвергнут пыткам и вскоре умер.

Эдак и Ленина со временем станут почитать как любителя птиц на 22 апреля…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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1мая
С праздником товарищи написал 01.05.2023 09:54
Мир труд май шашлыки и водка
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