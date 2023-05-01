Талибан* ответил на критику Шойгу

Официальный представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид заявил, что афганское руководство проводит политику, способствующую укреплению безопасности не только в стране, но и в регионе. Таким образом он прокомментировал в Twitter слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что радикальные группировки Афганистана являются главной угрозой безопасности в регионе на данный момент, передает ТАСС.

По словам Муджахида, российские должностные лица должны понимать, что за последние два года со стороны Афганистана никакой угрозы безопасности для стран региона и всего мира не было. Представитель «Талибана» также указал на то, что силы безопасности Исламского Эмирата смогли разгромить остатки ИГИЛ (организация запрещена в России) в Афганистане.

Забихулла Муджахид подчеркнул, что ИЭА не только обеспечивает безопасность и стабильность в Афганистане, но и «способствует безопасности и стабильности в регионе своей внешней политикой, ориентированной на экономику».

Он также отметил, что Кабул никому не позволяет использовать территорию Афганистана против других стран.

Это называется дожили: уже Талибан учит нас, как проводить миролюбивую политику и "фильтровать базар". И ведь не возразишь… Наши новые друзья, как-никак…

А.Б.