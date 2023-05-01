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Московский листок

Двое путешественников предположительно убиты на южной трассе

Опубликовано 01.05.2023 в разделе комментариев 0

убийство дон
Двое путешественников предположительно убиты на южной трассе

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после того, как два человека пропали без вести во время поездки по трассе М-4 «Дон». Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, 28 апреля 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai с госномером «У 002 УМ 93». Последний раз их видели около станицы Березанской.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму»).

Видимо, у следствия есть веские основания считать, что речь идет именно об убийстве, а не о похищении или о том, что просто загуляли ребята где-то…

И это ставит вопрос о безопасности миллионов людей, которые уже тронулись в сторону юга из более холодных регионов. Дороги на Кубани и Дону, мягко скажем, не слишком безопасны. Но люди все равно едут, и я сам в их числе – езжу.

А.Б.



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