Талибан* ответил на критику Шойгу

Здравствуйте!

Первомай или Кузьма Огородник? В агрегаторах ничего о "красном" дне календаря с утра не было, ни в Яндексе, ни в Рамблере. Только в последнем про то, что церковь 1 мая чтит память епископа Космы Халкидонского, которого наши верующие предки считали покровителем огородов.

Вот так, кровавая и тяжелая история Всемирного дня солидарности трудящихся по версии ООН, превратилась в день памяти неведомого епископа Кузьмы. Так ведь и сам халкидонский епископ Косма был вовсе не мирным огородником, а борцом против иконоборчества, посмевшим бросить вызов самому императору Льву Армянину, за что был отправлен в заточение, подвергнут пыткам и вскоре умер.

Эдак и Ленина со временем станут почитать как любителя птиц на 22 апреля…

https://forum-msk.org/material/news/1...

Кратко:

- Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля

- В Киеве и Киевской области, а также в других городах и регионах Украины (Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Сумской областях) произошли взрывы

- Для контрнаступления в мае украинская армия готовит 12 бригад около четырех тысяч солдат в каждой

- Украинский омбудсмен Лубинец посоветовал жителям новых регионов получить паспорт России

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И не забываем про репост.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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