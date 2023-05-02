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Московский листок

На дорогие ракетные удары Украина отвечает дешевым индивидуальным террором

Опубликовано 02.05.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
На дорогие ракетные удары Украина отвечает дешевым индивидуальным террором

В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"На второй опоре обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство", — написал он.

Как сообщил Дрозденко, специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры, сняв с нее и разминировав заряд с взрывателем.

Дрозденко уточнил, что злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населенных пунктов и инфраструктуры, так как подстанция автоматически переключила сеть.

По большому счету, ЛЭП у нас никем не охраняются, и на их протяжении взорвать опоры может любой, кому это взбредет в голову.

Поскольку речь идет не о приграничном районе, то вероятность, что украинская ДРГ пробралась в Ленинградскую область, невелика. Значит, существует местное подполье, а ФСБ занимается чем угодно, только не реальной борьбой с реальным, а не виртуальным терроризмом.

А.Б.



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