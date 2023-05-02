Началась публичная дискуссия о приеме Украины в НАТО

Представитель Госдепа США Ведант Патель ответил на вопрос о публикации французской газеты Le Monde по поводу негативного отношения Вашингтона к членству Украины в НАТО. Его слова опубликованы на сайте департамента.

Патель подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей альянса.

«Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение о присоединении новых членов к НАТО, в том числе и Украины, должна принимать сама организация. Она также добавила, что на сегодняшний день приоритетом для Вашингтона является оказание экономической и гуманитарной помощи Киеву.

Все понимают, что принятие воюющей страны в альянс означает автоматическое вступление в войну всей организации. И рано или поздно прозвучат голоса, выступающие именно за это...

Особенно, если конфликт на Украине настолько ослабит Россию, что перспектива победы НАТО будет очевидна.

А.Б.