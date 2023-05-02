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Московский листок

Крупнейшие порты России остались без грузов

Опубликовано 02.05.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Крупнейшие порты России остались без грузов

В 2023 году порты российского Северо-Западного бассейна останутся без 80 процентов грузов.

Мощность портов Санкт-Петербурга составляет порядка 5 миллионов TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости), в то время как общая мощность всех терминалов в России оценивают в 8,7 миллиона TEU. Однако, по прогнозам участников рынка, до конца года эти порты смогут обработать не более одного миллиона TEU.

Ранее стало известно о нехватке в стране судов из-за отказа глобальных контейнерных линий от сотрудничества.

Следует напомнить, что как раз перед началом украинского кризиса произошел разгром крупнейших компаний, обслуживавших порты - это не могло не отразиться на устойчивости всей системы перевозок. Вот она и не устояла...

 А.Б.

 



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