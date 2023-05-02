Началась публичная дискуссия о приеме Украины в НАТО

Здравствуйте!

В Брянской области был подорван белорусский поезд из 78 вагонов, взрывное устройство сработало на 136 километре перегона Унеча – Рассуха в 50 метрах от грузового поезда № 2528 формирования Белорусской железной дороги. В результате взрыва сошли с рельс 8 вагонов. При этом локомотивная бригада не пострадала. Полицейские ищут двоих мужчин, которые могут быть причастны к подрыву...

Понятно, что это диверсия, а как ее квалифицировать - как терроризм или партизанскую войну, зависит от точки зрения.

Для железнодорожного сообщения подрыв полотна не является большой проблемой - рельсы заменят, и всё. Гораздо сложней, если повреждены стрелки, но и сами вагоны сошедшего с рельс поезда, кончно, представляют собой ценность.

Видимо, если террористические акты на железной дороге продолжатся, придется сопровождать грузовые поезда дрезинами с бойцами Росгвардии, которые будут предварительно осматривать пути, по которым должен пройти состав. Видимо, придется выставлять постоянную охрану у важных уязвимых элементов железнодорожного пути. Это добавит хлопот железнодорожникам, но ведь они всегда были военизированной организацией...

Но хорошего, конечно, мало.

https://forum-msk.org/material/news/1...

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