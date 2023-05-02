Переформатирование привычного пролетариата и профсоюз "Новый Труд"

В России заявили о создании независимого Профсоюза «Новый Труд» (НПНТ). Он займется защитой прав нового «предпринимательского пролетариата» - самозанятых, индивидуальных предпринимателей и работников платформенной экономики.

«Как профсоюз нового типа мы будем представлять интересы предпринимательского пролетариата, за которым сегодня не успевает законодательство, в том числе трудовое. Сегодня это важно для людей труда, так как цифровые платформы уже объединились в вопросах регулирования платформенной занятости на площадке РСПП», - заявила руководитель оргкомитета по созданию профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина.

По словам Митиной, «в России много отраслей, для которых традиционная трейд-юнионистская модель профессионального союза оптимальна и сегодня. Но платформенная экономика не входит в их число. Ей нужны новые форматы организаций, жестко защищающих трудовые интересы платформенных работников через поиск оптимальных форм взаимодействия со всеми участниками гиг-экономики».

В ходе пресс-конференции Дарья Митина подчеркнула: «Представители около 150 видов деятельности среди самозанятых уже ушли от работодателей на платформы, став малым бизнесом, – это и есть переформатирование привычного пролетариата в новый тип. Фактически работодатель стал заказчиком, а платформы - проводниками в мир сделок».

Как пояснила руководитель оргкомитета, активное развитие цифровой экономики и появление нового налогового режима привели к пролетаризации малого предпринимательства. В нашей стране свыше 15,5 млн трудящихся имеют опыт занятости в платформенной экономике. К концу 2023 года число самозанятых превысит 8 млн, сегодня их более 7 млн человек. В зоне особого внимания профсоюза «Новый Труд» находятся постоянные партнеры платформ – те, для кого цифровые площадки являются единственным или основным источником дохода.

«Условия, в которых на данный момент работает предпринимательский пролетариат, являются агрессивной бизнес-средой, где совсем другие правила. Людям нового труда нужна новая защита - от неправомерных или несправедливых действий платформ, от чиновничьего беспредела и от неадекватного заказчика», - заявила Дарья Митина.

В ходе пресс-конференции Дарья Митина, Алексей Неживой, Сергей Довгаль, Денис Зоммер, Саид Гафуров и Анатолий Баранов отметили, что огромный пласт трудящихся, которые самостоятельно формируют свою занятость и не ждут, пока за них это сделает государство, должен быть объектом пристального и бережного внимания и власти, и общества. Однако сегодня платформенная занятость это terra incognita социально-экономической карты России, о существовании которой знают все, но которая до сих пор остаётся огромным белым пятном в вопросе регулирования трудовых отношений.

В пресс-конференции также принял участие генеральный инспектор труда Союза профсозов России (СПР) Сергей Храмов, предложивший сотрудничество и обмен опытом.