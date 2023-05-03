Настоящий убийца украинцев - Владимир Зеленский

Предварю статью саморекламой – я не успеваю писать по всем возникающим вопросам статьи, особенно если и писать-то нечего – событие и без моего комментария достаточно примечательное. Поэтому мне завели в Телеграмм-канале свой канал https://t.me/yimkr. Не то, что я уж особенно часто там пишу, тем не менее приглашаю – заходите! Да, и кому проще работать с Телеграмм, то мои статьи дублируются там https://t.me/yimpub.

Теперь о сути дела.

Я писал, что Зеленский и правительство Украины ещё в сентябре 2021 года узнали от американцев о неминуемом нападении Кремля на Украину (написать, что на Украину напала Россия, рука не поднимается). И я обращал внимание, что за эти полгода до начала войны Зеленский не принял никаких шагов, чтобы предотвратить эту войну.

Смотрите, как ни успокаивала мир сама Украина в том, что войны не будет, тем не менее в ООН произошло формальное деяние - по запросу Соединенных Штатов Америки, а не Украины, под председательством Норвегии, 31 января 2022 года (почти за месяц до начала войны) состоялось заседание Совета Безопасности по вопросам безопасности в Европе в связи обострением ситуации вокруг Украины. Представитель США в ООН, пусть и деланно, но сообщила о причине беспокойства США: «Это явная угроза миру и безопасности, которая чревата последствиями… Мы выбираем путь мира. Мы выбираем путь диалога. Мы не хотим конфронтации. Но если Россия осуществит дальнейшее вторжение в Украину, мы проявим единство и будем действовать решительно и быстро», – предупредила она. Американцы молодцы, но «проявляя озабоченность» напоказ, представитель США тоже ни слова не промолвила про то, что по данным США Россия готовится полномасштабно напасть на Украину и война уже близко. Им просто диалога захотелось. Деланность этого дипломатического шага США очевидна, но вы предъявите после этого претензии США – это же США «хотели предотвратить войну диалогом!»

Кстати, слово «война» на этом заседании открыто произнёс только представитель России, Небензя, доказывая ненужность такого диалога: «Перемещение российских войск на нашей территории выдается нашими американскими и западными коллегами за подтверждение якобы планируемой военной акции и даже агрессии, причем американский постпред сказал это так, как будто эта агрессия уже состоялась […]. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится. Однако это не мешает раздуть истерию до такой степени, что конкретные экономические последствия уже начали ощущать на себе наши украинские соседи…».

Но, что характерно, сам Киев, к этому моменту точно зная, что на Украину будет нападение и готовясь к этому нападению, на этом заседании как бы проигнорировал оценку обстановки представителя США и вёл себя так, как будто никакой угрозы войны действительно не существовало – Зеленский отказался от предлагаемого США диалога. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что Украина не планирует: «…военное наступление в Донбассе, в Крыму или где-либо еще… «Украина не видит альтернативы мирному решению для урегулирования продолжающегося конфликта и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны», – и отметил, что Россия проводит кампанию по дезинформации, которая включает в себя ложные обвинения в том, что Украина якобы планирует военную операцию.

Оценили? Представитель Украины вместо того, чтобы просить Совет Безопасности защитить Украину от известной Зеленскому явной подготовки нападения со стороны Кремля на вверившийся ему народ Украины, представлял дело так, что Россия, дескать, сконцентрировала у границ войска якобы для защиты от наступления Украины на Россию, то есть уверял, что сама Россия для Украины угрозы не представляет.

И Кремль, и Киев всё поставили с ног на голову – какой уж тут диалог.

Соответственно, Россия и Китай получили возможность выступить против обсуждения вопроса безопасности Украины на заседании Совета безопасности и вопрос защиты Украины мировым сообществом не обсуждался. И не обсуждался по вине Зеленского. Почему??

А другого ответа нет - Зеленский хотел именно войны, он хотел, чтобы Кремль напал на Украину! И этим Зеленский хотел убить в этой войне несколько сот тысяч украинцев!

Мне скажут, что я передёргиваю факты, что это Кремль хотел и хочет убить несколько сот украинцев и разрушит украинские города. Да! Но это сейчас! А тогда, 24 февраля 2022 года Кремль этого не хотел – он хотел за 3 дня оккупировать Украину под восторженные крики встречающего вооружённые силы России народа Украины.

Московские дебилы совсем дебилы? Да! Но убивать они не хотели!

И получается, что это Зеленский с самого начала планировал произвести под соусом войны «за освобождение Украины от российской оккупации», войны, которую он и не пробовал избежать, массовое убийство вверившегося ему народа.

Да, это хотели его кукловоды и кукловоды Кремля, но это же Зеленский взял на себя всю ответственность за это!

Мало этого, Зеленский (скрывая кукловодов) продолжает и сегодня от своего имени вести дело к продолжению массового убийства украинцев.

Смотрите, по итогам своего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Зеленский сообщил:

«Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы - на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. <...> Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года».

На фронтах и от ударов российских ракет гибнут сотни украинцев в день, но тупым гражданам Украины в тылу и в Европе предлагают на этих убитых не смотреть, а смотреть на гордость Украины – на Зеленского. Спешите любоваться тем, какой Зеленский принципиальный – Крым захотел вернуть!

При этом Зеленский прекрасно понимает, что Крым – это для Украины отрезанный ломоть, Крым - это люди, живущие в Крыму! А в Крыму и раньше практически не было, и уже тем более сегодня нет никаких граждан Украины, чтобы можно было претендовать на него Украине. Даже если всех, кто в 2014 году и позже выехали из Крыма на Украину вернуть обратно, то это ничего не изменит – их будет мизер по сравнению с живущими там много поколений гражданами России.

К примеру, ещё раз напомню, в 2014 году в Крыму было расквартировано 22 тысячи военнослужащих армии и внутренних войск Украины. Мало того, что никто из них не выстрелил по занимающим Крым военнослужащим России (не смотря на вопли об этом из Киева), но из этих 22 тысяч вернулись на «рідну Україну» всего 3,5 тысячи, а остальные украинские военнослужащие, остались в России.

Соответственно, советник Зеленского, И. Симоненко сообщил, что по их подсчётам полтора миллиона крымчан (из почти 2,5 миллионов всего населения Крыма и Севастополя) станут фигурантами уголовных дел в случае захвата полуострова Украиной https://m.politnavigator.net/v-kieve-poschitali-kolichestvo-podlezhashhikh-nakazaniyu-krymchan.html. То есть шайка вокруг Зеленского радует крымчан, что практически всё взрослое население Крыма будет посажено в лагеря или убито. А зная тупую злобность киевских рагуль, в это приходится верить.

А Аристович в какой-то телепередаче, объявив себя «военным специалистом» и мерзко хихикая, сообщил, что ВСУ вскоре безусловно уничтожат Крымский мост и забросают Крым бомбами, поэтом крымчанам уже надо выезжать с полуострова. Дураку как-то в голову не приходит, что то, чему он радуется, и есть геноцид – преступление.

Ну, положим, уничтожат мост и забросают ракетами и дронами… если Зеленскому западные кукловоды разрешат. Ишь какие самостоятельные! Но в случае разрешения Киеву уничтожать население Крыма, эти западные кукловоды не смогут запретить и Кремлю не имитировать «удары по энергетике», расходуя ракеты на ничего не решающие повреждения электроподстанций, а нанести удары по реакторным залам атомных электростанций и машинным залам тепловых и гидроэлектростанций, сотворив из Украины несколько Чернобылей и погрузив Украину в такую темноту, что ВСУ не найдут, где тот Крым и где тот Крымский мост. Кстати, сами признают, что планирующих бомб спасения пока нет, и кога будет – неизвестно.

Но, повторю, не от умников типа Аристовича это зависит, а от западных кукловодов, так что поговорим о истинных хозяевах Крыма – о его народе, и о Зеленском – претендентом на ханство в Крыму.

Идиоты Кремля, начав войну со всем миром, заведомо обрекли Россию на капитуляцию, казалось бы, Зеленский радуйся! Но, как вы видите, Зеленский заведомо ставит невозможные условия даже победного для Украины мира, чем нагло ведёт дело только и исключительно к затягиванию войны. К продолжению убийства граждан Украины.

Да, так Зеленскому приказывают его западные кукловоды, но ответственность за убийство сотен тысяч граждан Украины лежит на нём.

И ещё к вопросу, а зачем Украине нужен Крым? Ну, положим, ВСУ с НАТО перебьют всех граждан Крыма или изгонят их с полуострова. Но зачем? Сколько времени слежу за событиями на Украине, но ни разу не встретил желания какого-нибудь украинца выращивать рис в Крыму или работать там. Зачем вам, Киеву, Крым?

Народу Украины он абсолютно не нужен, был бы нужен, народ Украины задушил бы майдаунов в 2014 году. Крым нужен властной сволочи Киева и властной сволочи Москвы для того, чтобы грабить живущий там народ. И десятки, а, может, и сотни тысяч украинцев будут убиты только ради того, чтобы Зеленский с соучастниками мог, помимо грабежа всего народа Украины, грабить ещё и народ Крыма.

Так, кто у нас Зеленский – спаситель Украины или кровавый вурдалак? Хотя на вид такой маленький, умненький, как небритый Буратино в Стране дураков!