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Московский листок

В Россию возвращается смертельно опасная инфекция

Опубликовано 03.05.2023 в разделе комментариев 1

медицина эпидемия вирус
В Россию возвращается смертельно опасная инфекция

О возвращении в Россию смертельно опасной инфекции - дифтерии начали говорить специалисты. Уровень массового иммунитета к этому заболеванию постепенно снижается. Сейчас вспышки дифтерии все чаще наблюдаются в Новосибирской области.

Массовая вакцинация населения вакциной АКДС проводилась в 30-40-е годы прошлого века, что позволило почти полностью искоренить опасное заболевание. В дальнейшем был разработан график прививок, позволявший поддерживать иммунитет в популяции. Появилась менее токсичная вакцина АДСМ, без коклюшного компонента.

Но в 90-е годы в России и СНГ эти меры профилактики перестали строго соблюдать, это привело к росту заболеваемости. Пример - Таджикистан, где перестали прививать сельское население из-за гражданской войны и бедности, и получили ряд вспышек заболеваний, позже переместившихся и в Россию вместе с массовой миграцией.

Очень большой процент родителей вообще отказывается прививать детей, распространяются разные байки про опасность вакцин, в итоге очень большой процент людей не имеют иммунитета к старым, как казалось, хорошо забытым заболеваниям.

В этой сфере у нас полное средневековье...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
кремлевская СМЕРТЕЛЬНАЯ
инфекция написал 03.05.2023 10:00
На ж/д станции Истра полицейские массово проверяют у мужчин документы воинского учета
.
Призжающих на станцию просят пройти в машину и прямо там выписывают повестку.
.
Несколько человек, у которых не оказалось отсрочки либо военного билета, собираются увозить в неизвестном направлении, сообщает SOTA.
.
А тем временем, в быдлостане УЖЕ уничтожена! вторая! крупнейшая база топлива, для флота и военной техники, фаршистских упырей в гитлеровских погонах НКВД.
.
СМЕРТЬ УПЫРЯМ! СМЕРТЬ ИХ САМКАМ И ЗМЕЁНЫШАМ!
.
зверостан - сгорит в огне войны и утонет в океане крови.
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