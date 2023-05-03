В Россию возвращается смертельно опасная инфекция

О возвращении в Россию смертельно опасной инфекции - дифтерии начали говорить специалисты. Уровень массового иммунитета к этому заболеванию постепенно снижается. Сейчас вспышки дифтерии все чаще наблюдаются в Новосибирской области.
Массовая вакцинация населения вакциной АКДС проводилась в 30-40-е годы прошлого века, что позволило почти полностью искоренить опасное заболевание. В дальнейшем был разработан график прививок, позволявший поддерживать иммунитет в популяции. Появилась менее токсичная вакцина АДСМ, без коклюшного компонента.
Но в 90-е годы в России и СНГ эти меры профилактики перестали строго соблюдать, это привело к росту заболеваемости. Пример - Таджикистан, где перестали прививать сельское население из-за гражданской войны и бедности, и получили ряд вспышек заболеваний, позже переместившихся и в Россию вместе с массовой миграцией.
Очень большой процент родителей вообще отказывается прививать детей, распространяются разные байки про опасность вакцин, в итоге очень большой процент людей не имеют иммунитета к старым, как казалось, хорошо забытым заболеваниям.
В этой сфере у нас полное средневековье...
А.Б.
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инфекция написал 03.05.2023 10:00
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Призжающих на станцию просят пройти в машину и прямо там выписывают повестку.
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Несколько человек, у которых не оказалось отсрочки либо военного билета, собираются увозить в неизвестном направлении, сообщает SOTA.
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А тем временем, в быдлостане УЖЕ уничтожена! вторая! крупнейшая база топлива, для флота и военной техники, фаршистских упырей в гитлеровских погонах НКВД.
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СМЕРТЬ УПЫРЯМ! СМЕРТЬ ИХ САМКАМ И ЗМЕЁНЫШАМ!
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зверостан - сгорит в огне войны и утонет в океане крови.