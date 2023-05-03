В Россию возвращается смертельно опасная инфекция

О возвращении в Россию смертельно опасной инфекции - дифтерии начали говорить специалисты. Уровень массового иммунитета к этому заболеванию постепенно снижается. Сейчас вспышки дифтерии все чаще наблюдаются в Новосибирской области.

Массовая вакцинация населения вакциной АКДС проводилась в 30-40-е годы прошлого века, что позволило почти полностью искоренить опасное заболевание. В дальнейшем был разработан график прививок, позволявший поддерживать иммунитет в популяции. Появилась менее токсичная вакцина АДСМ, без коклюшного компонента.

Но в 90-е годы в России и СНГ эти меры профилактики перестали строго соблюдать, это привело к росту заболеваемости. Пример - Таджикистан, где перестали прививать сельское население из-за гражданской войны и бедности, и получили ряд вспышек заболеваний, позже переместившихся и в Россию вместе с массовой миграцией.

Очень большой процент родителей вообще отказывается прививать детей, распространяются разные байки про опасность вакцин, в итоге очень большой процент людей не имеют иммунитета к старым, как казалось, хорошо забытым заболеваниям.

В этой сфере у нас полное средневековье...

А.Б.