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Московский листок

Горит нефтебаза на Тамани

Опубликовано 03.05.2023 в разделе комментариев 0

пожар нефтебаза
Горит нефтебаза на Тамани

Площадь возгорания на территории нефтебазы на Кубани, в поселке Волна Темрюкского района, где загорелся резервуар с топливом, достигла 1200 квадратных метров, при инциденте никто не пострадал.

Для борьбы с огнем задействовали 23 единицы пожарной техники и 85 человек личного состава, пожару присвоили высший ранг сложности.

О причинах пока молчат, хотя все находится в зоне прямой видимости от Керченского моста... ТАСС указывает на упавший БПЛА.

Также горит нефтебаза в Кропивницком, который является административным центром Кировоградской области Украины, соответственно, бывший Кировоград. Там говорят о БПЛА российского происхождения.

 А.Б.



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