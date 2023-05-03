Горит нефтебаза на Тамани

Площадь возгорания на территории нефтебазы на Кубани, в поселке Волна Темрюкского района, где загорелся резервуар с топливом, достигла 1200 квадратных метров, при инциденте никто не пострадал.

Для борьбы с огнем задействовали 23 единицы пожарной техники и 85 человек личного состава, пожару присвоили высший ранг сложности.

О причинах пока молчат, хотя все находится в зоне прямой видимости от Керченского моста... ТАСС указывает на упавший БПЛА.

Также горит нефтебаза в Кропивницком, который является административным центром Кировоградской области Украины, соответственно, бывший Кировоград. Там говорят о БПЛА российского происхождения.

А.Б.