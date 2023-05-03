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Московский листок

603 города в России признаны благоприятными для проживания

Опубликовано 03.05.2023 в разделе комментариев 0

город комфорт
603 города в России признаны благоприятными для проживания

По итогам 2022 года 603 города в России признаны благоприятными для проживания — на 113 городов больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе Минстроя России, который подготовил индекс качества городской среды.

По состоянию на 1 октября 2021 года в России насчитывается 1118 городов. То есть каждый второй город, получается, для жизни неблагоприятен?

Самыми комфортными городами для проживания среди миллионников в 2022 году, по данным Минстроя, признаны Москва (292 балла), Санкт-Петербург (264), Казань (216), Нижний Новгород (214) и Ростов-на-Дону (212). В десятку лидеров из крупнейших городов страны вошли Екатеринбург (209), Пермь (208), Уфа (208), а также Челябинск (204) и Новосибирск (204). Не названы Волгоград, Воронеж, Краснодар, Омск. Там что, жить совсем никак?

Среди малых городов (с населением 25–50 тыс. человек) наиболее комфортными, согласно индексу министерства, оказались подмосковные Можайск (249) и Истра (246), Кингисепп (243) в Ленинградской области, Тутаев (243) в Ярославской области, а также город Гусев (242) в Калининградской области.

Любопытно, что среди малых городов с хорошей жизнью не названо ни одного на побережье Черного или Азовского морей. Вот Тутаев назван, а Хоста или Алупка - нет...

А.Б.



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