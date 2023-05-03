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Московский листок

Запад готовится перекрыть транзит по территории РФ

Опубликовано 03.05.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Запад готовится перекрыть транзит по территории РФ

США и страны Евросоюза (ЕС) готовят отдельные пакеты новых санкций против России, сообщает Bloomberg. Среди обсуждаемых ЕС предложений — запрет на транзит товаров через территорию России.

Ожидается, что новые ограничения будут обнародованы во время встречи лидеров стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США) в конце мая. Также рассматриваются запрет на любой экспорт, за исключением товаров, на которые ранее ввели исключения (сельскохозяйственные товары, продукты питания и лекарства).

Это чувствительно, поскольку трансконтинентальный транзит через территорию РФ потенциально способен давать экономике не меньше, чем нефть и газ.

 А.Б.



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