Станица Полтавская. Прокуратура против помойных владык.

2 мая 2023 года прокуратура Краснодарского края в лице первого заместителя прокурора Краснодарского края Павла Гвоздева экстренно посетила мусорный полигон в станице Полтавской.

Прокурор осмотрел, как сам полигон, так и дорогу, по которой к нему идут по станице 40 и 60-ти тонные машины (в некоторых местах - меньше чем в 5 метрах от жилых домов). Прокурор встретился с жителями станицы.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что «Зелёная станица» (зарегистрированная общественная организация, созданная жителями станицы) подаёт в Красноармейский суд иски о приостановке деятельности полигона до устранения нарушений, прокуратура вступает в процесс на стороне жителей.

Также пресс-служба прокуратуры сообщила, что «По результатам приема и обследования территории полигона Павлом Гвоздевым даны указания о принятии конкретных мер, направленных на фактическое устранение нарушений, привлечении виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной, а также снижению нагрузки на местную дорожную сеть и принципиальной оценке бездействию органов госавтоинспекции» (источник https://bloknot-krasnodar.ru/news/prokuratura-krasnodarskogo-kraya-potrebovala-ustra)

Напоминаем, полигон, в который везут мусор со всего края, расположен в непосредственной близости от станиц и окружён рисовыми полями. Каналы, идущие в рисовые поля (и загрязняемые фильтратом) прямо очерчивают границы полигона. Никакой гидроизоляции, никакой системы отвода газов на полигоне нет, это признано официально. Однако мер по данному поводу никто не предпринимает.

Трафик большегрузов через станицу остается практически незаметным для ГИБДД. Зато когда 27 апреля 2023 года жители коллективно отправились на приём к губернатору, ГАИшники сначала остановили автобус (на котором люди ехали), а потом начали тормозить такси (на котором люди попытались уехать). В итоге добраться до губернатора, всё-таки, удалось, но зону особого внимания ГИБДД пришлось проходить пешком.

У автора нет доказательств того, что подобная избирательная зрючесть правоохранителей и надзорных органов связана с тем, что раньше помойкой владел Владимир Васин (брат главы района Юрия Васина), а сейчас некий мусорный олигарх г. Половинкин ("Экотехпром").

История отлова жителей станицы на дороге вызвала большую огласку, и вот - визит прокурора. Наша редакция надеется, что прокуратура окажется сильнее помойных владык.