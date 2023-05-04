Влияние цифровизации на трудовые отношения

Платформенная экономика в России активно развивается. Это связано с внедрением цифровизации во все сферы жизни, что ускоряет процессы в обществе и создает комфортную среду для каждого человека. Теперь не нужно ходить по магазинам или ловить такси "с руки" под дождем – все решается нажатием нескольких кнопок на гаджете. Однако мы не должны забывать, что система функционирует благодаря усилиям миллионов работников, включая курьеров, таксистов и сотрудников складов. Их интересы должны быть защищены.

Мир быстро реагирует и адаптируется к изменениям, люди и бизнес-сектор не являются исключением. Эксперты прогнозируют, что новые формы трудоустройства, такие как частичная занятость, самозанятость, сдельная оплата услуг и замена трудовых договоров гражданско-правовыми, будут набирать популярность с каждым годом.

Согласно исследованиям Института социальной политики НИУ ВШЭ, в России до 15,5 миллионов человек имеют опыт работы в платформенной экономике, из которых почти 1,7 миллиона занимаются этой деятельностью постоянно. По оценке ЦСР, в стране от 2 миллионов до 5 миллионов платформенных работников, а это примерно от 3 до 6% экономически активного населения. Для 86% из них такие подработки стали главным источником дохода. Соцопросы показывают, что около 9% специалистов IT-сектора считают платформенную занятость основной, среди трудящихся в транспортной сфере и логистике эта цифра составляет 6%, в сельском хозяйстве, строительстве и недвижимости – по 4%, в оптовой торговле – 3%. Ведущими платформами, которые развиваются по экосистемной модели, являются Wildberries, Ozon, Авито, Яндекс.

Доля платформенной экономики в структуре ВВП уже превышает 1,5%, однако существует ряд проблем, затрудняющих ее рост.

Одним из главных препятствий является отсутствие четких правил и законов, регулирующих деятельность платформенных компаний в России. Это создает неопределенность для бизнеса и пользователей, которые лишены уверенности в том, что их права и интересы защищаются.

Кроме того, для успешного функционирования модели необходимы квалифицированные кадры в области информационных технологий, маркетинга и управления проектами. Но пока не все российские выпускники способны конкурировать на мировом уровне.

Также существует проблема с инфраструктурой. Многие жители не имеют высокоскоростного доступа к интернету, что усложняет работу компаний, предоставляющих услуги, и уменьшает количество покупателей.

Особое место занимает вопрос трудоустройства и соблюдения прав сотрудников маркетплейсов и агрегаторов. Трудящиеся в данной отрасли – самостоятельные экономические единицы, что мешает им заключать коллективные соглашения, способные увеличить оплату и улучшить условия труда. Платформа не является работодателем, она лишь посредник между выполняющим одноразовую работу подрядчиком и клиентом. Это означает, что компании не могут обеспечить людей постоянной работой, что делает их заработок неустойчивым. С ростом количества вовлеченных специалистов возрастает и конкуренция, которая также влияет на уровень дохода. Более того, являясь самозанятыми, работники самостоятельно решают вопросы страховых взносов, поэтому большая часть из них не получает оплату больничных листов и не застрахована от несчастных случаев со стороны нанимателя.

Если принятием законов занимаются депутаты, а создание доступа к платформам выгодно бизнесу, то отстаивание интересов граждан, работающих в сфере платформенной экономики, – обязанность профсоюзной организации. Раньше не было независимых структур, которые всецело посвятили бы себя решению этой задачи. Поэтому многие следят за созданием профсоюза "Новый труд", который намерен стать локомотивом борьбы работников за свои права. Что из этого выйдет, мы увидим позже. Пока же очевидно, что платформы продолжают расширяться, их доля в экономике со временем станет больше. И проблемы неопределенности статуса рабочих, низкой заработной платы, нестабильности работы, отсутствия правовой защиты и недостатка контроля со стороны государства не исчезнут сами по себе.