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Московский листок

Редкая птица долетит до середины Кремля

Опубликовано 04.05.2023 в разделе комментариев 1

путин кремль
Редкая птица долетит до середины Кремля

Главное, конечно, что в ночь на среду был нанесен удар беспилотниками по Кремлю. Хотя в результате атаки никто не пострадал, и даже матценности не получили серьезного ущерба, шуму получилось много.

Осмысленность удара по куполу Большого кремлевского дворца среди ночи, конечно, вызывает сомнения. Даже если это падение на купол было следствием работы РЭБ. Ну правда, расчитывали, что выйдет Путин на кремлевскую лужайку подышать столичным ночным смогом?.. Так это у Ленина бюыла квартира в Кремле, а Путин туда по возможности и носу не кажет...

Офис президента Украины уже отказался от авторства "полета валькирий" над Кремлем, а эмигрантские СМИ поспешили обвинить РФ в "самостреле" для провоцирования не очень понятно, чего. Это вряд ли - в АП и ФСБ работают не самые светлые гении политической провокации, но и не совсем уж дебилы... Но доля правды в заявлениях офиса украинского президента есть - они и в самом деле могли ничего не знать, поскольку реально ничем не управляют и даже ничего особо не контролируют. СБУ или ГУР могли и не докладывая никому провексти акцию силами московской агентуры. А секретностью акции как раз и мотивировали отсутствие согласований и отчетов - на Банковой, думаю, российской агентуры не меньше, чем на Ильинке...

Этой ночью взрывы прогремели в Киеве и Одессе - видимо, это был анонсированный ответ. Судя по всему, в офисе президента Украины тоже никто не пострадал. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. А вот потери рядовых военных от действий БПЛА весьма ощутимы...

Руководство Соединенных Штатов Америки оставляет на усмотрение Киева защиту своей территории в конфликте, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на мероприятии издания The Wahington Post, оценивая атаку беспилотников на Кремль. Видимо, Кремль "це Украина"... Ну или он совсем не то хотел сказать.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==4== написал 04.05.2023 08:41
После художеств Руста за Садовое кольцо не пролетит даже бабочка.
Украина тут явно не при чем. Любой украинец знает, что Кремль сверху не достать.
Вобщем Станиславского знаете? Так вот. НЕ ВЕРИМ!.
Зачем устроили этот спектакль мы очень скоро узнаем.
И явно не для оправдания обстрелов гражданских на всей территории Украины.
Более года вы спокойно лупите всеми возможными средствами планомерно убивая безоружных женщин, детей, стариков.
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