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Московский листок

Экс-президент анонсировал ликвидацию действующего главы государства

Опубликовано 04.05.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Экс-президент анонсировал ликвидацию действующего главы государства

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что атака украинских беспилотников на Кремль вынуждает Россию физически устранить власти Украины.

“После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции”, – заявил Медведев у себя в телеграм-канале.

Власти и влияния у Медведева сегодня, пожалуй, никакой, но он - бывший президент, и его слова по-прежнему много весят. Напомню, что это Медведев в 2008 году разгромил Грузию, что резко диссонирует с тем, как ведется сейчас спецоперация.

 А.Б.



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