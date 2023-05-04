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Московский листок

В русском городе в Финляндии напали на российское консульство

Опубликовано 04.05.2023 в разделе комментариев 2

украина закон финляндия
В русском городе в Финляндии напали на российское консульство

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание консульства РФ в Мариехамне.

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Мариехамне на принадлежащих Финляндии Аландских островах на территорию российского учреждения были брошены взрывное шумовое устройство и другие предметы.

Мариенхамн вообще-то по происхождению русский город, был основан в 1861-м году и назван так в честь русской императрицы Марии Александровны - сейчас это столица шведской автономии на Аландских островах, переводится как «Гавань Марии». Городишко маленький, чуть больше 10 тысяч населения. Русские там теперь практически не живут.

На самом деле вопрос надо ставить не об уголовном деле, которое для Финляндии значения не имеет, а об уровне дипломатических отношений - зачем, к примеру, нужен посол в Финляндии, если граница для русских там закрыта? А консульство на Аландах тем более ни к чему, просто перевод деньгам.

Это же Финляндия начала экспериментировать с конфискацией наличных евро у выезжающих из страны гражадн РФ - мол, русские на имеют права иметь европейские деньги...

И зачем они нам нужны сто лет? Все, что у них есть ценного они получили от России, от железных дорог до конституции. И при этом отчетливо ненавидят Россию и русских, которых резать начали еще до революции - вспомним хоть резню в Выборге.

Какой от них нам прок, если экономические отношения застопрились насовсем? Пусть живут себе, бухают, едят морошку и торгуют лесом. С кем хотят, у нас своего навалом...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:главное
Eldanka написал 04.05.2023 10:13
Баранофф, у тебя опять фляга свистит. Как может в Финляндии быть кацапский город?
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(без названия)
Киса написал 04.05.2023 10:12
Финны пришли из Азии, и в Европе у них нет собственных земель. Надо это подчеркивать. Их место-у параши. Все равно это дикари.
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