Соединенные Штаты поставили Украине военной помощи на сумму $35,7 млрд с 24 февраля 2022 года и $36,4 млрд за то время, что на посту президента США находится Джо Байден.

По существу, если бы не американская и вообще западная помощь, то Украине уже двано просто нечем было бы воевать. Все собственное вооружение Украины - это старые советские запасы - военно-промышленный комплекс там практически не существует, то, что было, разворовано за годы незалежности.

Так, Украина не производит ни одного оружейного или орудийного ствола, ни одного истребителя, не производит ракет большинства типов, практически перестала производить танки и другую бронетехнику, остановлено производство боеприпасов - все это поставляется на Украину извне.

На Украине нет собственной нефтедобычи и исчерпаны месторождения газа. Резко упало производство стали после потери Алчевского металлургического комбината и уничтожения "Азовстали".

Украина сегодня полностью зависима от поставок из-за рубежа.

А.Б.