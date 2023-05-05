Арестовали режиссерку и поетку

Общественность во главе с нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым подписывает Открытое письмо в поддержку режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма.

Спектакль «Финист — ясный сокол», ставший причиной арестов и допросов, давно идет в театре, и даже получил ряд престижных театральных премий, например, "Маску". Это впервые за много-много лет в нашей стране, когда уголовное дело заводят не против журналистов или блогеров, а против авторов художественного произведения.

Авторы открытого письма пишут: "...пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв".

Не знаю, не смотрел, собственного мнения не имею.

Но пьеса шла в театре, ее можно было посмотреть, ее никто не запрещал и даже не написал поперек текста, что это создано иноагентом. Произведение-то художественное, каждый воспринимает его по-своему... Я вот о чем.

О том, что автор художественного произведения не обязан опрадываться за некие "посылы" и "призывы", которые кому-то взбрело в голову в них увидать.

В конце концов, закрывайте спектакль, если уж такая у нас творческая свобода, а не его авторов.

А то так и до Библии дойдем, там полно террористических эпизодов... Юдифь, например, с головой Олоферна...

А.Б.