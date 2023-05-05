В Госдуму внесут законопроект об ограничении продажи алкоголя в "наливайках"

Ограничение на ночную продажу алкоголя в так называемых «наливайках», которые расположены в жилых домах, хотят законодательно ввести в России.

Законопроект будет внесён правительством Архангельской области при поддержке всех фракций нижней палаты российского парламента.

Сперва планируется ограничить минимальную площадь указанных заведений 50 кв. метрами. После чего, по задумке авторов предложения, должна быть ограничена продажа алкоголя в них с 22:00 до 9:00.

Не знаю... Ну будут продавать выпивку со специально оборудованных автомобилей, как это практикуется с кофе. Кстати, кофе бывает неплохой. Или будут ходить специально оборудованные люди, на манер сбитенщиков, только не со сбитнем, а с чем покрепче...

Если трубы горят и надо выпить, почему-то всегда находится...

А.Б.