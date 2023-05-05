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Московский листок

Молдавия начала бороться с русским языком

Опубликовано 05.05.2023 в разделе комментариев 1

молдавия санду
Молдавия начала бороться с русским языком

Председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала "Голос Бессарабии" выразил озабоченность, что жители Гагаузской автономии говорят на русском языке.

"Касательно Гагаузии, нам здесь предстоит провести большую работу, нам нужно многое наверстать, бороться с российской пропагандой, которая пустила глубокие корни. Нам нужно помочь гагаузам, то есть создать для них необходимые условия и программы по изучению румынского, а также чтобы они изучали свой родной (гагаузский) язык, а не язык иностранного государства", — заявил политик.

В общем, знакомая история... Вместо языка международного общения, на котором говорят сотни миллионов человек, учиты свой "родной" гагаузский, которого вы сами не знаете... Или вместо языка "иностранного" государства России учите румынский... Он теперь не иностранный.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Киса написал 05.05.2023 12:06
Романцы туда пришли. Это славянские земли.
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