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Московский листок

Сотрудничество в Черном море - всё!

Опубликовано 05.05.2023 в разделе комментариев 2

кризис экономика
Сотрудничество в Черном море - всё!

Посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского участника саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества

На члена российской делегации совершено нападение со стороны представителей украинской делегации. Находится в больнице, где проходит необходимое обследование.

Ранее украинское представительство пыталось устроить провокацию и прервать выступление представителей России, украинские парламентарии развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные фразы.

В декабре прошлого года Россия уже приостановила выплату взносов в ПАЧЭС после очередной провокации со стороны Киева.

А чего вообще поехали? И не только наши, но и все участники? Неясно разве, что никакого экономического сотрудничества на Черном море больше нет, идут военные действия. Со всеми вытекающими...

Ну правда же, какое сотрудничество, когда война?

По сообщениям росвоенкоров, сейчас в небе над Украиной работают 14 российских бомбардировщиков Ту-95МС. Их общий залп — 136 ракет. Плюсом в акватории Черного моря вышли два корабля ВМФ с залпом в восемь ракет...

Кстати, сегодня пойду в студию ОСН, говорить о международных вопросах сразу в двух программах - попросили подменить Платошкина. Что-то там у него не сложилось, деталей не знаю. Но уточняю - не заменить, а подменить, временно.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ну правда же, какое сотрудничество, когда война?
До Мурашек ййоу написал 05.05.2023 11:28
А где война?
Войны нет, пока Путин в Кремле происходит специальная операция и это значит все в норме, сотрудников море и они сотрудничают в Черном море. Вот Азовское море наше и зачем сотрудничать?
По-хулиганили украинцы и в соответствии с законодательством их наказали.
И последнее, не важно каков залп, важен результат, хоть миллион ракет запусти, а попадание только пары штук и в жилые незащищенные мирные многоэтажки, что автоматически значит толочь воду в ступе.
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(без названия)
Aleko 1, написал 05.05.2023 11:15
Раша, твое место у параши
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