Сотрудничество в Черном море - всё!

Посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского участника саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества

На члена российской делегации совершено нападение со стороны представителей украинской делегации. Находится в больнице, где проходит необходимое обследование.

Ранее украинское представительство пыталось устроить провокацию и прервать выступление представителей России, украинские парламентарии развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные фразы.

В декабре прошлого года Россия уже приостановила выплату взносов в ПАЧЭС после очередной провокации со стороны Киева.

А чего вообще поехали? И не только наши, но и все участники? Неясно разве, что никакого экономического сотрудничества на Черном море больше нет, идут военные действия. Со всеми вытекающими...

Ну правда же, какое сотрудничество, когда война?

По сообщениям росвоенкоров, сейчас в небе над Украиной работают 14 российских бомбардировщиков Ту-95МС. Их общий залп — 136 ракет. Плюсом в акватории Черного моря вышли два корабля ВМФ с залпом в восемь ракет...

Кстати, сегодня пойду в студию ОСН, говорить о международных вопросах сразу в двух программах - попросили подменить Платошкина. Что-то там у него не сложилось, деталей не знаю. Но уточняю - не заменить, а подменить, временно.

А.Б.