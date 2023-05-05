Сотрудничество в Черном море - всё!

Посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского участника саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества
На члена российской делегации совершено нападение со стороны представителей украинской делегации. Находится в больнице, где проходит необходимое обследование.
Ранее украинское представительство пыталось устроить провокацию и прервать выступление представителей России, украинские парламентарии развешивали флаги и выкрикивали оскорбительные фразы.
В декабре прошлого года Россия уже приостановила выплату взносов в ПАЧЭС после очередной провокации со стороны Киева.
А чего вообще поехали? И не только наши, но и все участники? Неясно разве, что никакого экономического сотрудничества на Черном море больше нет, идут военные действия. Со всеми вытекающими...
Ну правда же, какое сотрудничество, когда война?
По сообщениям росвоенкоров, сейчас в небе над Украиной работают 14 российских бомбардировщиков Ту-95МС. Их общий залп — 136 ракет. Плюсом в акватории Черного моря вышли два корабля ВМФ с залпом в восемь ракет...
Кстати, сегодня пойду в студию ОСН, говорить о международных вопросах сразу в двух программах - попросили подменить Платошкина. Что-то там у него не сложилось, деталей не знаю. Но уточняю - не заменить, а подменить, временно.
А.Б.
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До Мурашек ййоу написал 05.05.2023 11:28
Войны нет, пока Путин в Кремле происходит специальная операция и это значит все в норме, сотрудников море и они сотрудничают в Черном море. Вот Азовское море наше и зачем сотрудничать?
По-хулиганили украинцы и в соответствии с законодательством их наказали.
И последнее, не важно каков залп, важен результат, хоть миллион ракет запусти, а попадание только пары штук и в жилые незащищенные мирные многоэтажки, что автоматически значит толочь воду в ступе.
Aleko 1, написал 05.05.2023 11:15