Анатолий Баранов: Теперь всё изменится? В системе олигархического капитализма, вряд ли...

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил осуществлять дополнительное финансирование спецоперации и армии за счет средств сверхбогатых граждан и экспортеров ресурсов.

«Здесь не понадобятся новые налоги: нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверх потребление и дополнительное повышение ставок для экспортеров. Все это можно сделать в рамках существующей налоговой системы», —заявил парламентарий в беседе с Ura.ru.

Он также отметил, что сейчас у государства есть возможность обеспечить нужды военного сектора.

«Если текущих доходов бюджета не хватит: из самых простых можно назвать средства ФНБ [Фонд национального благосостояния России] и госзаймы», — уточнил он.

Депутат выразил мнение, что следует использовать потенциал этих инструментов перед тем, как вносить какие-либо изменения в налоговую сферу.

Ранее Щапов предлагал поднять ставку налога на доходы для россиян, зарабатывающих свыше 10 миллионов рублей в год. По его мнению, это позволит снять вопрос о справедливости распределения доходов.

Понятно, что эта тема близка Щапову, но поддержат ли инициативу остальные депутаты? Вообще-то ввести прогрессивную шкалу налогообложения в России различные политические силы в России предлагают не первый год, но эта идея постоянно натыкается на непонимание исполнительной власти.

Так, по мнению, президента Владимира Путина, введение прогрессивной шкалы налогообложения нецелесообразно, поскольку это «приводит к сокрытию налогов».

«Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить. В том числе политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет, и на первый взгляд дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц, кажется, выглядит более социально справедливой… Но практика сложнее, чем теоретические формулы», — заявил он несколько лет назад в ходе «Прямой линии».

— Как говорится, хорошая идея, но кому на исполнение досталась? — отмечает главный редактор портала ФОРУМ. Мск Анатолий Баранов.

— «Единая Россия» столько лет блокировала прогрессивную шкалу налогообложения, и вдруг сама предлагает? Насколько это искренне? Или просто ищут способ переложить свои проблемы на кого-нибудь?

«СП»: А как это будет работать на практике? Многие, наверняка, будут пытаться уклониться?

— На практике важно, кто будет следить? И не получится ли, что контроль окажется у тех, кто, по идее, и должен нести львиную долю расходов.

«СП»: У нас давно предлагают ввести прогрессивную шкалу, но есть влиятельные фигуры, которые против. Может, теперь-то пришло время?

— Вот я и говорю, что прогрессивную шкалу предлагает та сторона, что годами блокировала это решение. Теперь всё изменится? В системе олигархического капитализма, вряд ли. У нас ведь не просто капитализм, а именно олигархический, то, что Ленин называл высшей и конечной стадией капитализма. У крупного капитала и деньги, и ресурсы влияния на общество, власть. И распределять налоговую нагрузку будет тоже он, олигархат.

«СП»: Щапов утверждает, что сейчас у государства есть возможность обеспечить нужды военного сектора. Зачем тогда изменения? Дойдет ли до изъятия средств из ФНБ?

— У нас есть исторический опыт победы во Второй мировой войне на основе общественной, государственной и кооперативной собственности на средства производства, твёрдым государственным планированием и всеобщим трудовым участием. Иного опыта пока нет.