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Московский листок

Частная армия снимается с позиций по решению владельца

Опубликовано 06.05.2023 в разделе комментариев 2

украина война киев
Частная армия снимается с позиций по решению владельца

ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск 10 мая, передав позиции подразделениям Минобороны, говорится в обращении основателя ЧВК Евгения Пригожина к начальнику Генштаба Валерию Герасимову, министру обороны Сергею Шойгу, президенту Владимиру Путину и народу России.

Это какая-то новая реальность - частная армия снимается с позиций по решению своего владельца, а министра обороны, НГШ и даже самого верховного главнокомандующего лишь ставит в известность... Народ России можно в известность и не ставить.

Понятно, что штурмовать вражеские позиции с палками в руках - это в фильме Никиты Михалкова, что в реальной жизни бывает, наглядно показал Пригожин в своем нашумевшем ролике...

Как бизнес-модель понимаю: заказчик не обеспечил должного уровня снабжения, подрядчик отказался от исполнения заказа. Но тут вроде не бизнес... Или бизнес?.. У нас это будет разбирать арбитражный суд или трибунал? Так у нас ни того и не другого.

У меня же вопрос, где снаряды и ракеты, которых должно быть навалом, если мы собрались воевать. И это вопрос не к Шойгу и не к Герасимову, это вопрос к высокому руководству ОПК - кто там у нас командует непобедимыми "Арматами" - кстати, это пушка по-украински? Зразумели?

Вот 6 лет компандовал нашим ОПК Рогозин, потом Борисов недолго, сейчас Мантуров... Не к нему ли вопрос, где снаряды и ракеты? Все-таки к большой войне готовились... Или готовились к небольшой, а она нечаянно большая получилась?

Разве секрет, что под присмотром и руководством американских специалистов предприятия российского ОПК годами уничтожали "лишнее" вооружение и боеприпасы? Вот те самые, которых сейчас остро не хватает не только Пригожину, но и всем остальным... Это было решение руководства страны, самого верхнего, ничего не поделать. И никто за это сейчас не ответит...

А вот свежее: депутат Госдумы Михаил Делягин возмутился, что в Новосибирске уничтожается завод "Собсельмаш" по производству боеприпасов. В годы Великой Отечественной войны завод выпустил для нужд фронта более 125 миллионов единиц различных боеприпасов, в том числе 48 миллионов снарядов. Теперь на его месте появится «административно-жилой комплекс и технопарк». Нынешний собственник легендарного завода избавляется от цехов и оборудования, но власти никак не могут этому помешать: Гражданский кодекс запрещает. У нас же не война, у нас бизнес...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Aleko 1, написал 06.05.2023 11:27
А что же вы хотели.
Пригнали на войну какую-то частную лавочку под руководством бывшего повара.
Законодательный статус которой ни в одном законе РФ не прописан.
Ну и получите: хозяин этой лдавочки объявил что клал болт на все военное руководство РФ.
И ни хрена ему не сделаете (по закону, во всяком случае).
Кстати, пушка по-украински - ГАРМАТА
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Не в количестве дело, а в качестве. Как оружия, так и евреев
Сорин И.Л. написал 06.05.2023 11:10
Евреи.
За эту войну погибло 200 тысяч человек из России, преимущественно русских. Где-то половина в составе ВС РФ под командованием Шойгу и других русских людей, причем это в основном кадровые военные, которые готовы умирать за Родину, это их профессия, то есть по-честному .
А вот остальная половина в составе ЧвК Вагнера, то есть еврея Пригожина, так называемые мясные штурмы мобилизованных, зк и прочих необученных людей. Еврею Пригожину , как и любому другому еврею, кстати, глубоко плевать на Россию или русских , ибо он еврей, перекати поле, зацепился за землю и сосет из нее кровь
, поэтому с легкостью убил за Бахмутскую операцию 100 000 тысяч русских необученных людей. Ну и набил свой еврейский карман долларами США.
И почему-то я уверен, что еврей Мишустин так же будет жертвовать чужим народом ну и так далее.
Гнать их в задницу, гнать их бога , гнать это племя из России!
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