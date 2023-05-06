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Московский листок

Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума

Опубликовано 06.05.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума

Внешний долг по отношению к ВВП России в 2022 году упал до исторических минимальных 16,6%.

Уточняется, что наименьший средний уровень среди числа крупных экономик зафиксировали в Китае. Там ВВП уменьшился до 13,7% с 15,4%. Далее следует Индия с внешним долгом в 19,1% ВВП.

По итогу 2022 года самый неподъемный долг образовался в экономике европейских стран. В Нидерландах показатель остановился на отметке 380,5% ВВП, в Великобритании – 287%, а Швейцарии – 280,5%.

При этом Швейцария, Британия и Нидерланды живут явно не хуже России, Китая и Индии...

Всякий, кто занимался бизнесом в 90-е скажет - быть должником не так уж плохо, тебя точно не убьют! Наоборот, кредиторы будут заботиться, чтоб с тобой ничего не случилось, и ты продолжал отдавать долги.

А вот снижение госдолга перед началом внешних потрясений - плохой прогностический признак, это значит, что твоя дальнейшая судьба никого не волнует.

А.Б.



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