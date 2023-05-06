На севере Крыма сработала система противовоздушной обороны

Жертв и разрушений нет.

Ранее в местных телеграм-каналах появилась информация о «громких хлопках», о них сообщали очевидцы из Джанкоя и Красногвардейского района. Позже канал опубликовал видео, на котором виден поднимающийся дым.

3 мая силы ПВО сбили над Крымом два ударных беспилотника.

Еще в середине апреля глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на полуострове не будет массовых мероприятий, посвященных 1 Мая и Дню Победы — демонстраций, военных парадов и шествия «Бессмертного полка» по соображениям безопасности.

У украинской стороны пока нет ракетной техники или бомбардировочной авиации, способных разрушить Керченский мост, хотя какие-то акции к Дню Победы, учитывая значимость праздника для российской пропаганды, могут планироваться.

Видимо, в связи с угрозой с воздуха приостановлено и движение по мосту - украинская сторона вполне может использовать БПЛА, чтобы нанести удары по движущимся объектам и дезорганизовать движение, чтобы потом использовать это в пропагандистских целях.

А.Б.