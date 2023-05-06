Стороны зерновой сделки возобновляют переговоры о деньгах

Встреча «высокого уровня» по обсуждению условий продления истекающей 18 мая зерновой сделки должна была пройти в пятницу в Стамбуле — но в последний момент она была перенесена на следующую неделю.

Судя по звучащим в последние дни заявлениям сторон, одним из главных обсуждаемых вопросов остается снятие наложенных на РФ ограничений на финансовое сопровождение российских поставок зерна, в том числе — возвращение Россельхозбанка (РСХБ) в систему платежей SWIFT.

О планах по урегулированию ситуации именно с финансовым сопровождением зерновой сделки на прошедшей неделе заявлял и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

То сеть речь идет не о геополитике, не о национальных интересах, и уж тем более не о голодающих африканцах, а о деньгах. О бабках. Как я понимаю, это и есть на сегодня и национальные интересы, и суть геополитики, и вообще все-все на свете...

А.Б.