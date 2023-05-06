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Московский листок

Частная армия снимается с позиций по решению владельца

Опубликовано 06.05.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте!

ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск 10 мая, передав позиции подразделениям Минобороны, говорится в обращении основателя ЧВК Евгения Пригожина к начальнику Генштаба Валерию Герасимову, министру обороны Сергею Шойгу, президенту Владимиру Путину и народу России.

Это какая-то новая реальность - частная армия снимается с позиций по решению своего владельца, а министра обороны, НГШ и даже самого верховного главнокомандующего лишь ставит в известность... Народ России можно в известность и не ставить.

Понятно, что штурмовать вражеские позиции с палками в руках - это в фильме Никиты Михалкова, что в реальной жизни бывает, наглядно показал Пригожин в своем нашумевшем ролике...

Как бизнес-модель понимаю: заказчик не обеспечил должного уровня снабжения, подрядчик отказался от исполнения заказа. Но тут вроде не бизнес... Или бизнес?.. У нас это будет разбирать арбитражный суд или трибунал? Так у нас ни того и не другого.

У меня же вопрос, где снаряды и ракеты, которых должно быть навалом, если мы собрались воевать. И это вопрос не к Шойгу и не к Герасимову, это вопрос к высокому руководству ОПК - кто там у нас командует непобедимыми "Арматами" - кстати, это пушка по-украински? Зразумели?

Вот 6 лет компандовал нашим ОПК Рогозин, потом Борисов недолго, сейчас Мантуров... Не к нему ли вопрос, где снаряды и ракеты? Все-таки к большой войне готовились... Или готовились к небольшой, а она нечаянно большая получилась?

Разве секрет, что под присмотром и руководством американских специалистов предприятия российского ОПК годами уничтожали "лишнее" вооружение и боеприпасы? Вот те самые, которых сейчас остро не хватает не только Пригожину, но и всем остальным... Это было решение руководства страны, самого верхнего, ничего не поделать. И никто за это сейчас не ответит...

А вот свежее: депутат Госдумы Михаил Делягин возмутился, что в Новосибирске уничтожается завод "Сибсельмаш" по производству боеприпасов. В годы Великой Отечественной войны завод выпустил для нужд фронта более 125 миллионов единиц различных боеприпасов, в том числе 48 миллионов снарядов. Теперь на его месте появится «административно-жилой комплекс и технопарк». Нынешний собственник легендарного завода избавляется от цехов и оборудования, но власти никак не могут этому помешать: Гражданский кодекс запрещает. У нас же не война, у нас бизнес...

https://forum-msk.org/material/news/1...

 

Хотите помочь каналу? Это здесь:

 

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

 

Сбер 5469 4009 0716 4961

 

И не забываем про репост.

 

анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

Кратко:

- Несмотря на слезные обращения общественности к мэру Москвы, батареи в моей квартире холодные, как у кота яйца. Думаю, у остальных тоже

- При оформлении шенгенской визы россиянам с небиометрическими паспортами в ней может быть проставлена отметка «минус Дания», подразумевающая запрет на въезд в эту страну

- Движение по Крымскому мосту временно приостановили в субботу по техническим причинам, оно будет возобновлено в ближайшее время

- Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер... Холодно, самое время

 

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