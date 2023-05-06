Кому сгодился Захар Прилепин?

В Нижнем Новгороде взорвана машина с Захаром Прилепиным. Погиб его водитель. Сам Прилепин ранен. Взрывное устройство была закреплено под днищем AUDI Q-7, на котором Захар Прилепин ехал к родственникам в Нижний Новгород.

Машина взорвалась у деревни Пионерское под Нижним Новгородом.

Прилепин отвозил дочь к родственникам, злоумышленники явно следили за ним. Бомбу они привели в действие, когда девочку высадили.

Машину перевернуло. У Прилепина перебиты обе ноги, он в тяжелом состоянии.

За Прилепиным велась слежка. Бомбу, скорее всего, заложили, когда машина останавливалась у придорожного кафе, и все покидали ее, чтобы перекусить. Бомба была под капотом.

Главный вопрос - кеому это нахрен надо?

Прилепин просто частное лицо, он даже не депутат больше. Ничем, кроме взглядов, на ситуацию влиять не может, да и раньше не мог.

Все абсолютно зеркально напоминает убийства Дарьи Дугиной (даже если принять на веру, что целью был сам Александр Дугин) и Владлена Татарского. Достаточно сложно технически убивают людей, просто причастных к публичному обеспечению СВО - военкоров, публицистов, литераторов... Тех, кого проще достать, поскольку все они - частные лица.

Что это дает украинской стороне, кроме оторопи от неожиданно обнажившейся зверской сущности "униженных и оскорбленных". Кому весь мир посылает снаряды, чтобы обстреливать жилые кварталы Донецка и окрестных городков.

Или это так нарочно?

А.Б.