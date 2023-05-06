Кому сгодился Захар Прилепин?

В Нижнем Новгороде взорвана машина с Захаром Прилепиным. Погиб его водитель. Сам Прилепин ранен. Взрывное устройство была закреплено под днищем AUDI Q-7, на котором Захар Прилепин ехал к родственникам в Нижний Новгород.
Машина взорвалась у деревни Пионерское под Нижним Новгородом.
Прилепин отвозил дочь к родственникам, злоумышленники явно следили за ним. Бомбу они привели в действие, когда девочку высадили.
Машину перевернуло. У Прилепина перебиты обе ноги, он в тяжелом состоянии.
За Прилепиным велась слежка. Бомбу, скорее всего, заложили, когда машина останавливалась у придорожного кафе, и все покидали ее, чтобы перекусить. Бомба была под капотом.
Главный вопрос - кеому это нахрен надо?
Прилепин просто частное лицо, он даже не депутат больше. Ничем, кроме взглядов, на ситуацию влиять не может, да и раньше не мог.
Все абсолютно зеркально напоминает убийства Дарьи Дугиной (даже если принять на веру, что целью был сам Александр Дугин) и Владлена Татарского. Достаточно сложно технически убивают людей, просто причастных к публичному обеспечению СВО - военкоров, публицистов, литераторов... Тех, кого проще достать, поскольку все они - частные лица.
Что это дает украинской стороне, кроме оторопи от неожиданно обнажившейся зверской сущности "униженных и оскорбленных". Кому весь мир посылает снаряды, чтобы обстреливать жилые кварталы Донецка и окрестных городков.
Или это так нарочно?
А.Б.
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Дмитрий г.Запорожье ..4.. написал 06.05.2023 14:38
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижилые тайны мироздания.Может обьяснишь МухинБаранова заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?
в АД. написал 06.05.2023 13:54
Секта существовала 13 лет.
Вчера суд приговорил Хоружего за систематическое истязание подростков к 3,5 годам.
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Напоминаем.
Алексею Горинову - за слова - "нет войне" - дали 7 лет!