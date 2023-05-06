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Московский листок

Кому сгодился Захар Прилепин?

Опубликовано 06.05.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Кому сгодился Захар Прилепин?

В Нижнем Новгороде взорвана машина с Захаром Прилепиным. Погиб его водитель. Сам Прилепин ранен. Взрывное устройство была закреплено под днищем AUDI Q-7, на котором Захар Прилепин ехал к родственникам в Нижний Новгород.

Машина взорвалась у деревни Пионерское под Нижним Новгородом.

Прилепин отвозил дочь к родственникам, злоумышленники явно следили за ним. Бомбу они привели в действие, когда девочку высадили. 

Машину перевернуло. У Прилепина перебиты обе ноги, он в тяжелом состоянии. 

За Прилепиным велась слежка. Бомбу, скорее всего, заложили, когда машина останавливалась у придорожного кафе, и все покидали ее, чтобы перекусить. Бомба была под капотом. 

Главный вопрос - кеому это нахрен надо?

Прилепин просто частное лицо, он даже не депутат больше. Ничем, кроме взглядов, на ситуацию влиять не может, да и раньше не мог.

Все абсолютно зеркально напоминает убийства Дарьи Дугиной (даже если принять на веру, что целью был сам Александр Дугин) и Владлена Татарского. Достаточно сложно технически убивают людей, просто причастных к публичному обеспечению СВО - военкоров, публицистов, литераторов... Тех, кого проще достать, поскольку все они - частные лица.

Что это дает украинской стороне, кроме оторопи от неожиданно обнажившейся зверской сущности "униженных и оскорбленных".  Кому весь мир посылает снаряды, чтобы обстреливать жилые кварталы Донецка и окрестных городков.

Или это так нарочно?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье ..4.. написал 06.05.2023 14:38
Баранов,запомни,а лучше запишши,что это только начало.Пиши завещание,и своему свинорылому другу Кучеренко скажи,что бы завещание писал. Баранов,подожди немного Баранов,и скоро в Крыму не останется ни одной кацапорылой твари,а такие животные как "кацапопитек Крымский"и "кацапопитек Донбасский"исчезнут из перечня животного мира планеты Земля.И запоминай Баранов,а лучше записывай,что к осени в Крыму не будет ни одной живой кацапорылой твари.Что потом будет с кацапопомойкой населенной кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,даже объяснять не интересно,ибо это все уже было.И ты абсолютно прав в том,что весь мир помогает нашей стране добить кацапорылое зверье,ибо кацапщина населенная кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,признана точно такой же угрозой человечеству,как в свое время 3 Рейх.Вот с Вами и поступят точно так же кактупили с 3 Рейхом.На простецком языке это называется....хороший кацап,это исключительно дохлый кацап.....а на официальном языке это называется....закрытие проекта кацапопомойка и окончательное решение кацапского вопроса.....,и пощады вам в отличии от 1991 г,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацапье может стать человеками не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие по этому поводу бредом величия.Те кому повезет будут помещены в клетку зоопарка под названием "московия"в границах 13 в.но это те,кому повезет.Для остальных....окончательное решение.....
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижилые тайны мироздания.Может обьяснишь МухинБаранова заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?
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куда летит концлагерь рашказона?
в АД. написал 06.05.2023 13:54
Владимир Хоружий создал секту, где истязали несовершеннолетних.
Секта существовала 13 лет.
Вчера суд приговорил Хоружего за систематическое истязание подростков к 3,5 годам.
.
Напоминаем.
Алексею Горинову - за слова - "нет войне" - дали 7 лет!
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