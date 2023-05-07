Кто ответит за внешнюю политику? #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости В программе "Честно Говоря" на ОСН гость Анатолия Баранова - заведующий кафедрой государственной политики в международных отношениях Дипломатической академии РФ Иван Сурма.



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