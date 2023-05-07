Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ

Ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и "потенциально опасной", говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на сайте агентства.

"Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии", — подчеркивается в документе.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

После обстрела Крыма ракетами "Гром-2" с территории города Запорожье, угроза ЗАЭС выглядит более, чем реальной.

А.Б.