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Московский листок

А если Вторую мировую войну и правда начала Польша?

Опубликовано 07.05.2023 в разделе комментариев 1

украина война киев
А если Вторую мировую войну и правда начала Польша?

Всех украинцев, восхваляющиж образ Степана Бандеры, необходимо объявить врагами народа,

написал в Twitter вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский.

"Каждый украинец, для которого Бандера — герой, ставит себя на место врага поляков, так как для нас он — антипольский преступник!" — заявил Гадовский.

В отношениях Варшавы и Киева вопрос трактовки Волынской резни остается одним из самых сложных. Польские историки расценивают это как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 130 тысяч человек. На Украине отвечают, что поляки в ответ тоже кого-то убили...

И все это не мешает сотням поляков воевать под цветами УПА против русской армии, памятники погибшим солдатам которой в Польше как раз сейчас массово сносят...

А если в Гляйвице была не провокация? Если Вторую мировую войну и правда начала Польша?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Киса написал 07.05.2023 12:02
Была еще Испания. Об этом говорили по "Вести ФМ".
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