А если Вторую мировую войну и правда начала Польша?

Всех украинцев, восхваляющиж образ Степана Бандеры, необходимо объявить врагами народа,

написал в Twitter вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский.

"Каждый украинец, для которого Бандера — герой, ставит себя на место врага поляков, так как для нас он — антипольский преступник!" — заявил Гадовский.

В отношениях Варшавы и Киева вопрос трактовки Волынской резни остается одним из самых сложных. Польские историки расценивают это как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 130 тысяч человек. На Украине отвечают, что поляки в ответ тоже кого-то убили...

И все это не мешает сотням поляков воевать под цветами УПА против русской армии, памятники погибшим солдатам которой в Польше как раз сейчас массово сносят...

А если в Гляйвице была не провокация? Если Вторую мировую войну и правда начала Польша?

А.Б.