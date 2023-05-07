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Московский листок

Чтобы термин "украинский терроризм" больше не брали в кавычки

Опубликовано 07.05.2023 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте!

В Нижнем Новгороде взорвана машина с Захаром Прилепиным. Погиб его водитель. Сам Прилепин ранен. Взрывное устройство была закреплено под днищем AUDI Q-7, на котором Захар Прилепин ехал к родственникам в Нижний Новгород.

Прилепин отвозил дочь к родственникам, террористы явно следили за ним. Бомбу они привели в действие, когда девочку высадили.

Главный вопрос - кому это нахрен надо?

Прилепин просто частное лицо, он даже не депутат больше. Ничем, кроме взглядов, на ситуацию влиять не может, да и раньше не мог.

Все абсолютно зеркально напоминает убийства Дарьи Дугиной (даже если принять на веру, что целью был сам Александр Дугин) и Владлена Татарского. Достаточно сложно технически убивают людей, просто причастных к публичному обеспечению СВО - военкоров, публицистов, литераторов... Тех, кого проще достать, поскольку все они - частные лица.

Что это дает украинской стороне, кроме оторопи от неожиданно обнажившейся зверской сущности "униженных и оскорбленных". Кому весь мир посылает снаряды, чтобы обстреливать жилые кварталы Донецка и окрестных городков.

Или это так нарочно? Чтобы термин "украинский терроризм" больше не брали в кавычки, а принимали как должное?

https://forum-msk.org/material/news/1...

Хотите помочь каналу? Это здесь:

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

И не забываем про репост.

анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, который быстро признался в работе на украинские спецслужбы

- В Берлине ввели запрет на использование флагов РФ и Украины 8 и 9 мая

- Силы ПВО РФ ночью отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь

- Съемки финального сезона сериала «Очень странные дела» отложили на неопределенный срок из-за забастовки Гильдии сценаристов США

- В Свердловской области за сутки полностью потушили восемь лесных пожаров, еще 15 локализовали

- В результате стрельбы в торговом центре в техасском городе Аллен погибли девять человек

 

1. Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Всех украинцев, восхваляющиж образ Степана Бандеры, необходимо объявить врагами народа

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ

https://forum-msk.org/material/news/1...



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: главное
Hirth написал 07.05.2023 11:49
Кацапский ядерный терроризм пишется без кавычек.
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