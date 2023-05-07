О бессмертии и немного о себе

Для основных каналов российского телевидения я не кошерный – я уже очень давно нахожусь в списке людей, которых нельзя приглашать на передачи. На телевидении люди меняются, и новые, молодые продюсеры, не зная о наличии такого списка, меня порою приглашают, но я, чтобы избежать потери времени, предлагаю им сначала спросить у начальства, можно ли меня пригласить, и в результате приглашение аннулируется. То есть на Российском телевидении, в нарушении конституции и уголовного кодекса установлена наглая цензура, что, в общем-то, не удивляет.

Но на канале РенТВ, ввиду специфики освещаемых этим каналом тем, либо не знают о таком списке, либо там этот список отсутствует. В результате меня снимают для исторических или научных передач типа убийства Сталина или лунной аферы США.

И лет пять назад ко мне приехала съёмочная группа взять интервью на возникшую у них тему гравитационного оружия, в результате они час терпели мои рассказы и о науке вообще, и о бессмертии, и даже обо мне. По-моему, РенТВ это интервью так никак и не использовало, а я обнаружил запись при ревизии старых папок в компьютере, и решил его не стирать, а дать на своём канале.

Вообще-то я не люблю вот таких работ – говорящих голов, но и выбрасывать эту работу тоже жаль.

https://www.youtube.com/watch?v=OKp8neFQS8k

А вот этого в моём интервью в ролике нет.

Должен сказать, что я, критикуя современных, прости господи, физиков по сей день оперирующих понятиями «заряженных частиц» и прочей не имеющей смысла галиматьёй, читаю об их достижениях то, что попадается под руку. А под руку попал рассказ «Хайтека» о том, как со времен Эрнеста Резерфорда изменились представления о положительно заряженной частице в составе атомного ядра https://hightech.fm/2023/04/11/protons-quarks.

Читаю, и впечатление такое, что меня держат за дурака.

«Школьные учителя обычно описывают их как безликие шарики с одной единицей положительного электрического заряда. На более сложном уровне эти частицы представляют как пучок из трех связанных между собой кварков: двух верхних и одного нижнего.

Но даже эта модель — сильное упрощение».

Сильное упрощение?? А как в плавающем в пространстве соединении трёх шариков определить, где верх, а где низ? Ведь эти понятия возможны только при наличии того, по отношению к чему верх и низ определяются. А как верх и низ определить в равномерном во все стороны пространстве?

И, главное, никто и никогда этих частиц не видел - это фантазии физиков, возникающие при разглядывании ими, образно говоря, стрелок различных приборов. Я не спорю - и по отклонениям этих стрелок вполне возможно о чём-то судить, - но ведь результат такого суждения обязан быть логически обоснован. А как, к примеру, представить и логически обосновать «верх» и «низ» в ситуации, в которой нет ни верха, ни низа?

Давайте займёмся вопросом, что такое «кварк»?

«В ускорителе частиц SLAC физикам впервые удалось разогнать электроны достаточно сильно, чтобы изменить результаты наблюдений. Электроны в процессе глубоко неупругого рассеяния ударялись о протон достаточно сильно, чтобы разбить его и отскакивали от точечных осколков протона, называемых кварками. Авторы этого открытия, которое стало первым доказательством существования кварков, получили в 1990 году Нобелевскую премию по физике».

Как себе представить «глубоко неупругое рассеяние»? Ну, что это за набор слов? Глубоко неупругое проникновение во что-то ещё можно представить, но как представить «глубоко неупругое рассеяние»? Как понятие «глубоко» совместить с понятием «рассеяние»?

То есть физики построили какое-то исследовательское оборудование и по колебаниям «стрелок измерительных приборов» установили, что эти физики, якобы, на этом оборудовании разогнали нечто, названное электроном и вмазали им по чему-то, названному ими протоном. Хорошо, пусть так. Но в нашей жизни положительные и отрицательные заряды притягиваются, тогда почему положительно заряженные осколки протона должны отлетать о отрицательно заряженного электрона?

Далее.

«Кварковая модель Гелл-Манна и Цвейга описывает протон, как частицу, состоящую их двух «верхних» кварков с электрическим зарядом +2/3 каждый и одного «нижнего» кварка с зарядом -1/3, что дает общий заряд протона +1».

В жизни мы видим, что частицы с одинаковыми зарядами отталкиваются, а в этой кварковой моделе протона положительно заряженные кварки (а это как, если непонятно, что такое заряд?) соединены в протоне. А это как??

Нам ответят, что в том микромире, который никто никогда не видел, всё не так, как в этом мире. А почему? А потому, что «учёным» хочется, чтобы так было, иначе они колебания стрелок приборов не способны никак объяснить.

Это не наука – не собрание точно установленных знаний о мире. Это бла-бла-бла за большие деньги.

Один из «учёных» комментаторов дал такое разъяснение этому «потоку сознания» в «Хайтеке»:

«Здесь важно понимать, что начиная с электронов, а тем более, кварки это ни какие не шарики и не кружочки, как рисуют их в учебниках, это вообще ни пойми что: то ли поле, то ли частица, толи сгусток энергии или еще чего. Кружочками их рисуют, что бы хоть как-то это укладывалось в голове обычного обывателя.

Кварки, в большинстве своем, вообще теоретические «частицы» (а еще есть глюоны и т.д.), которые вписываются в стандартную модель, но полностью ее не объясняют. А так, крутые исследования, заслуживающие уважения».

А у вас, не обычных обывателей, а у умников, это «не пойми что» в голове укладывается? Неужели любой баран даже бесплатно не сможет объяснить, что модель атома это «не пойми что»? И чтобы этот, доступный любому барану и «очень нужный людям» вывод объявить, надо быть высокооплачиваемым доктором физико-математических наук?