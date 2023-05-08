К созданию профсоюза "Новый труд". Тезисы

☑️Противопоставление профсоюзного движения, понимаемого, как объединение лиц наемного труда, и движения в защиту прав и интересов самозанятых и трудящихся в платформенной экономике носит искусственный характер.

☑️Сама история европейского тред-юнионизма и синдикализма (а в колониальных странах это проявлялось еще в более наглядных формах-например, движения ремесленников в британской Индии) показывает, что с самого начала движение строилось вокруг цеховых принципов (трудящиеся объединяются на основе профессии, а не общего места работы). Первые союзы были именно объединениями лиц одной профессии, а не одного места работы.

☑️Громоздкая система существующих профсоюзов, организованная вокруг трудовых коллективов предприятий, не в состоянии адаптироваться под требования платформенной экономики.

☑️Труд миллионов людей, занятых в этой сфере, не должен стать “обновленным видом узаконенного трудового бесправия и экономического рабства”.

☑️Это порождает необходимость создания новых союзов; нового типа профсоюза, который займется защитой представителей «Нового Труда». По сути, это является возвращением к истокам.

☑️До сих пор относительно немногие платформенные работники регистрируются в качестве самозанятых или еще реже - индивидуальных предпринимателей, даже если платформенная занятость является основным или единственным источником их дохода. Это является косвенным, но убедительным доказательством необходимости создания новой-старой формы организации Труда для защиты его интересов против Капитала.

☑️В рамках существующих профсоюзов происходит разобщение трудящихся одной профессии по корпоративному признаку, им труднее договориться об общих требованиях и тем более единых действиях.

☑️Защитой трудящихся должно быть их единство в борьбе за свои права. У каждого человека должно возникнуть юнионистское мировоззрение, которое должно превратиться в социально-психологический императив, преодолев культивирующиеся уже три десятилетия индивидуалистические установки. Особенно это важно для платформенной экономики. Курьеры в Калининграде, Москве и на Сахалине должны ощущать единство интересов и проявлять солидарность друг с другом.

☑️Для воспитания этого нового мировоззрения очень полезно наличие большого числа студентов среди занятых в платформенной экономике.

☑️Платформенная занятость должна давать трудящимся чувство свободы, возможности собственной самореализации.

☑️Профессиональные интересы самозанятых в условиях информационной революции могут вступать в конфликт с интересами трудящихся, занятых на предприятиях и в иных организациях со строгим учетом рабочего времени и других требований трудовой дисциплины, а также иными формами оплаты труда.

☑️Платформы играют особо важную социальную роль в специфических условиях России с ее гетерогенными географическими, демографическими, трудовыми и экономическими условиями, огромной территорией с крайне неравномерным распределением населения и относительно низкой географической мобильностью трудовых ресурсов и вообще населения.

☑️Платформенный синдикализм позволит стабилизировать и сделать относительно предсказуемыми доходы самозанятых, не позволит “хозяевам жизни” использовать высокий уровень конкуренции среди самозанятых против них.

☑️Платформенным работникам, как и другим слоям трудящихся, необходимы меры социальной поддержки, причем добиться защиты своих интересов против бюрократии и корпораций можно только посредством юнионистского единства.

☑️“Новый труд” обязан стать важнейшим элементом конструктивной позитивной и созидательной выработки мер регулирования платформенного сегмента экономики, адекватных экономическим и социальным интересам общества. Он должен взять на себя кропотливую повседневную работу социально-экономического и правового характера, обеспечивающую справедливые требования самозанятых трудящихся.